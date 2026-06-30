Bolsas da Europa fecham na maioria em alta com tecnologia, IA e de olho em petróleo volátil

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 30, apoiadas pelo avanço do setor de tecnologia, em meio à continuidade da recuperação das ações ligadas à inteligência artificial (IA). A possibilidade de novas negociações entre EUA e Irã, que manteve os preços do petróleo voláteis, e indicadores de inflação e atividade reforçaram o ambiente favorável aos ativos de risco, enquanto investidores também acompanharam o Fórum do BCE, em Sintra.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,12%, a 10.497,12 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,43%, a 24.979,25 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,44%, a 8.403,99 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,01%, a 51.682,43 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,41%, a 19.467,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,29%, a 9.132,59 pontos. As cotações são preliminares.

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O índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,97%, a 642,27 pontos, renovando sua máxima histórica de fechamento. No trimestre, o índice avançou quase 10%. A francesa Abivax disparou quase 40% após divulgar novos dados considerados positivos sobre a segurança de seu tratamento experimental para colite ulcerativa. No setor tech, Infineon (+3,6%) e STMicroelectronics (+1,1%) avançaram. A Maersk não conseguiu se sustentar e caiu 1,9%, mesmo após elevar sua projeção para 2026, impulsionada pelo aumento das tarifas de frete.

Na ponta negativa, a Kering caiu 6,5% após reafirmar a expectativa de uma recuperação gradual de seus resultados em teleconferência com analistas, segundo a CNBC. O movimento contaminou outras gigantes do segmento, como LVMH (-1,5%), Hermès (-1,3%), Richemont (-1,6%) e Burberry (-3,4%), que também recuaram.

Na agenda macroeconômica, a inflação da Alemanha desacelerou mais do que o esperado em junho, enquanto as vendas no varejo alemão surpreenderam positivamente em maio e o PIB do Reino Unido confirmou expansão de 0,6% no primeiro trimestre. Na França, a inflação também perdeu força. Para o Swissquote, as tensões no Oriente Médio seguem tendo impacto limitado sobre o apetite por risco desde que os preços do petróleo permaneçam contidos, enquanto Philip Lane, economista-chefe do BCE, alertou que uma recomposição dos estoques de petróleo pode voltar a pressionar a inflação.

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A UE também anunciou novas restrições às importações de aço, impulsionando o setor de metais industriais, que subiu perto de 1,8%, enquanto a França sinalizou possível revisão para baixo da projeção de crescimento e recebeu da OCDE um novo alerta sobre a necessidade de ajuste fiscal.

*Com informações da Dow Jones Newswires