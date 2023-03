Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com recuperação ao longo do dia e dados no radar

Natália Coelho (via Agência Estado)

Os mercados acionários registraram alta em sua maioria nesta quarta-feira, 8, revertendo as perdas de mais cedo. Investidores avaliavam dados da região e também novas declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, neste caso já perto do fechamento local.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,13% a 7.929,92 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta de 0,46%, a 15.631,87 pontos. O CAC 40, em Paris, caiu 0,20%, a 7.324,76 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,54%, a 27.911,52 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,64%, a 9.471,50 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,43%, a 6.056,29 pontos. As cotações são preliminares.

Os mercados europeu operaram durante parte do pregão em queda, estendendo as perdas de ontem após as expectativas do mercado para uma alta de 50 pontos-base (pb) por parte do Fed crescerem com a fala de Powell na terça-feira, no Senado americano. Entretanto, o quadro foi melhorando ao longo do dia, confirmando os ganhos majoritários. Hoje, falando na Câmara dos Representantes, o presidente do BC americano disse que ainda não há decisão fechada para março, o que deu apoio pontual aos mercados acionários dos dois lados do Atlântico.

Já a Bolsa de Londres também foi beneficiada com as perspectivas de Swati Dhingra, dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), de que a previsão é que a inflação desacelere ao longo deste ano, o que pode fazer o BC britânico ser menos duro em seu aperto monetário.

Mais cedo, as bolsas foram pressionadas pela revisão para baixo do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro. Na visão da Capital Economics, a região caminha para uma recessão neste ano, e deve apresentar também fraqueza em 2024.

Dados mistos da Alemanha também ficaram no radar de investidores, como a alta acima do esperado da produção industrial do país e a queda inesperada do varejo, ambos referentes a janeiro ante dezembro.

Entre as empresas em destaque na sessão, Continental teve alta de mais de 7% em Frankfurt, seguindo seus resultados de 2022 e previsão para 2023, que agradou investidores. Também na Bolsa alemã, a Volkswagen avançou cerca de 1%, após anunciar que está suspendendo uma fábrica de baterias, antes planejada para a Europa Oriental, a fim de priorizar uma fábrica semelhante na América do Norte.