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Bolsas da Europa fecham na maioria em alta com recuo do petróleo e de olho em balanços

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 10, sustentadas pelo recuo do petróleo e por balanços corporativos. A queda da commodity favoreceu companhias com custos elevados de combustível, enquanto fabricantes de chips, bancos e empresas de defesa ajudaram a impulsionar os índices. Petroleiras, por outro lado, recuaram, e a inflação dos EUA acima do esperado limitou o apetite por risco.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,29%, a 10.751,59 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,47%, a 26.390,22 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,55%, a 8.278,59 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,69%, a 51.755,08 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,27%, a 19.994,00 pontos, e em Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,07%, a 9.548,46 pontos. As cotações são preliminares.

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A aceleração da inflação nos EUA reforçou apostas de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed), pouco depois de o diretor Christopher Waller admitir a possibilidade de ajuste de 50 pontos-base em dezembro. Na Europa, Philip Lane, do Banco Central Europeu (BCE), considerou prudente novo aperto no próximo mês se os dados não mudarem.

Em Frankfurt, a Infineon subiu 1% após elevar sua projeção de vendas ligadas à inteligência artificial (IA) para o ano fiscal de 2027. A ASML (+0,9%) e a STMicroelectronics (+0,7%) também subiram. O setor tech avançou 0,4%. No setor de defesa, a alemã Rheinmetall avançou 1,7% e a francesa Safran ganhou 2,5%.

Favorecidas pela queda do petróleo, as aéreas Lufthansa (+1,3)%, Air France-KLM (+2,7%), IAG (+1,4%) e Ryanair (+0,8%) subiram. Na contramão, Shell e BP recuaram 2% e 0,7%, respectivamente, em Londres, Repsol perdeu 2,1% em Madri, TotalEnergies cedeu 0,6% em Paris e Eni caiu 1,1% em Milão.

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Bancos (+1,3%) também se destacaram, com Société Générale (+2,5%) e BNP Paribas (+2,2%) em alta em Paris. No setor de luxo, LVMH tentou se recuperar de perdas anteriores, mas encerrou em queda de 0,07%.

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