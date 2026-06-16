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Bolsas da Europa fecham na maioria em alta com expectativa de assinatura de acordo EUA-Irã

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 13:35:00 Editado em 17.06.2026, 01:20:49
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 16, com investidores mantendo expectativa para a formalização de um acordo de paz provisório entre Estados Unidos e Irã. A perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz pressionou os preços do petróleo e reforçou o otimismo dos investidores, enquanto a atenção também começou a se voltar para as decisões de política monetária dos principais bancos centrais nos próximos dias.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,61%, a 10.494,21 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,08%, a 24.914,76 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,75%, a 8.447,27 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,15%, a 52.432,56 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,61%, a 19.148,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,26%, a 9.022,42 pontos. As cotações são preliminares.

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Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas avançou de -10,2 em maio para 10,5 em junho, superando a previsão de analistas, sob esperanças de resolução do conflito Oriente Médio, segundo o Deutsche Bank. O banco alemão avaliou que os mercados se estabilizaram após a forte onda de otimismo gerada pelo acordo anunciado entre EUA e Irã, mas ponderou que ainda há incertezas sobre sua implementação.

A Generali Investments destacou que o foco dos investidores deve migrar para o Federal Reserve (Fed), argumentando que dados de inflação mais firmes tornam difícil sustentar uma perspectiva de corte de juros no curto prazo.

Entre as ações, o UniCredit avançou cerca de 4,3% em Milão, após o governo alemão rejeitar sua proposta para ampliar participação no Commerzbank (+0,3%).

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O setor bancário do Stoxx 600 também subiu cerca de 1,6%, favorecido pela melhora do sentimento global e pela queda dos preços da energia. O setor de petróleo caiu 0,3%.

Ainda na ponta negativa, a STMicroelectronics recuou por volta de 4% depois de anunciar planos para captar US$ 1,5 bilhão por meio da emissão de bônus conversíveis.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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