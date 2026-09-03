Bolsas da Europa fecham na maioria em alta com alívio em juros globais; Lisboa destoa e cai

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 3, com exceção de Lisboa, apoiadas pelo alívio nos juros globais e por algum apetite por risco, embora as tensões no Oriente Médio sigam limitando os ganhos. Em Paris, a forte queda do setor de luxo pesou e pressionou o CAC 40, que conseguiu se recuperar no final do pregão.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,70%, a 10.831,52 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,65%, a 26.007,57 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,07%, a 8.286,40 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,88%, a 52.245,47 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,11%, a 19.998,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,04%, a 9.401,50 pontos. As cotações são preliminares.

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Na agenda, o PPI da zona do euro teve alta anual de 5,8% em agosto, com alta acima do esperado na comparação mensal, enquanto os PMIs de serviços mostraram expansão no bloco e no Reino Unido, mas contração na Alemanha.

O Goldman Sachs avaliou que a adaptação do transporte ao bloqueio de Ormuz tende a limitar novas altas do petróleo, mesmo com interrupções prolongadas. Já Kristina Hooper, da Man Group, vê ações europeias apoiadas por gastos em defesa, indústria e infraestrutura.

Em Londres, Airtel Africa (+2,3%) e Vodafone (+2,6%) avançaram e deram suporte ao FTSE 100. Em Frankfurt, Deutsche Telekom (+1,4%) ganhou força após notícia de que a Elliott Investment Management adquiriu participação na companhia. Montadoras como Volkswagen (+3,1%) e BMW (+1,8%) também subiram no dia.

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Paris foi um dos focos negativos, com o setor de luxo (-1,9%) penalizado por temores sobre demanda na China e no Oriente Médio. Hermès caiu cerca de 3%, LVMH perdeu 2,1%, perto da mínima em quase seis anos, e Kering recuou 2%.

Analistas do JPMorgan veem fraqueza persistente nas vendas chinesas ao longo do restante do ano e possivelmente em 2027. Em Madri, Acerinox esteve entre os destaques positivos, com alta de 3,2%.

*Com informações da Dow Jones Newswires