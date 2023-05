Bolsas da Europa fecham na maioria com altas modestas, ganhando impulso com alívio bancário

Matheus Andrade (via Agência Estado)

As bolsas da Europa fecharam na maioria em leve alta nesta segunda-feira, 8, com algum novo impulso do alívio com a crise no setor bancário dos Estados Unidos, o que levou papéis de instituições financeiras a alguns avanços relevantes. Ações de petroleiras também tiveram ganhos de destaque, beneficiadas por uma alta na cotação internacional da commodity.

Em Londres, a bolsa se manteve fechada devido ao feriado nacional pela coroação do rei Charles III.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve ganho de 0,34%, a 466,91 pontos.

Individualmente, o Banca Monte Dei Paschi di Siena (BMPS) se destacava após a Reuters noticiar que o Tesouro da Itália está aberto à possibilidade de reduzir sua fatia de 64% no banco.

A ação do BMPS avançou 5,82% em Milão. Nesta cidade, o FTSE MIB subiu 0,28%, aos 27.426,23 pontos.

Em Paris, os bancos tiveram altas relevantes, ainda que modestas, caso do BNP Paribas, que avançou 0,71%. Ali, o CAC 40 subiu 0,11%, aos 7.440,91 pontos.

Entre as petroleiras, a Repsol avançou 1,08% em Madri, ajudando na alta de 0,59% a 9.201,10 pontos do Ibex 35, e a Galp subiu 1,99% em Lisboa, dando força ao PSI 20, que ganhou 0,70%, aos 6.155,51 pontos.

Em dia de agenda relativamente fraca, investidores na Europa estão na expectativa para uma nova pesquisa sobre inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgada na quarta-feira, 10, e também para a decisão de política monetária do BoE, que provavelmente elevará seus juros de novo, na quinta-feira, 11.

Dados da madrugada mostraram que a produção industrial na Alemanha caiu mais do que o esperado em março. Também na quarta-feira, junto com o CPI dos EUA, serão publicados dados finais da inflação alemã.

A fraqueza da demanda sugere que a produção industrial da Alemanha deverá seguir caindo nos próximos meses, segundo o Commerzbank. Para o banco, a indústria alemã está sentindo cada vez os mais os efeitos negativos das agressivas altas de juros implementadas por bancos centrais do mundo inteiro. Neste cenário, o DAX recuou 0,05%, a 15.952,83 pontos.