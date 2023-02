Bolsas da Europa fecham mistas, com Wall Street instável e sinais de inflação

Natália Coelho (via Agência Estado)

Os mercados acionários de Europa fecharam mistos nesta terça-feira, 28, na esteira do cenário instável em Wall Street, que levou os negócios locais a perderem fôlego no fim da sessão. Sinais de inflação persistente na região e balanços contribuíram para o clima de incertezas nas mesas de operações.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,74 a 7.876,28 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em baixa de 0,11%, a 15.365,14 pontos. O CAC 40, em Paris, cedeu 0,38%, a 7.267,93 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,12%, a 27.478,37 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,96%, a 9.403,30 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 avançou 0,53%, a 6.057,20 pontos. As cotações são preliminares.

A inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) acelerou na Espanha e na França, de acordo com dados divulgados hoje. Segundo análise da CMC Markets, os resultados devem levar a mais apertos dos juros por parte do Banco Central Europeu (BCE), "levando os traders a precificar uma taxa de pico do BCE de 4% pela primeira vez".

O cenário desencadeou uma disparada nos juros de bônus públicos europeus e contribuiu para o clima de incerteza que pairou sobre as mesas de operações na região.

Analistas da AJ Bell afirmam que a bolsa de Londres enfrentou particular pressão pelo desempenho das empresas Ocado e Croda, que tiveram queda de mais de 11% e 5%, respectivamente, após seus resultados corporativos frustrarem expectativas do mercado.

Mais cedo, antes das bolsas abrirem, o instituto de estatísticas francês confirmou que o PIB do país cresceu 0,1% no quarto trimestre do ano passado, indicando desaceleração da economia da França ante o crescimento do terceiro trimestre. Em segundo plano, também está a fala da dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Catherine Mann, que indicou que uma queda nos preços da energia pode elevar a pressão inflacionária.

Entre os destaques de hoje, estão as ações da Casino, que tiveram baixa de mais de 4%, empurrando a Bolsa de Paris, após a empresa informar desaceleração das vendas no quarto trimestre. Já em Londres, a Intertek caiu quase 5%, seguindo também resultados corporativos.