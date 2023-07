Bolsas da Europa fecham mistas, com PMIs decepcionantes, mas com esperança de BCE menos rígido

Os mercados acionários europeus fecharam mistos nesta segunda-feira, 24, reagindo a uma série de índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) fracos que aumentaram preocupação sobre possível recessão na zona do euro e no Reino Unido. Ainda, ficaram no radar expectativas para as próximas decisões monetárias do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed), nesta semana.

continua após publicidade

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,19% a 7.678,59 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta de 0,08%, a 16.190,95 pontos. O CAC 40, em Paris, cedeu 0,07%, a 7.427,31 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,18%, a 28.908,42 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,34%, a 9.538,50 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,17%, a 6.190,24 pontos. As cotações são preliminares.

Os PMIs composto, de serviço e da indústria da zona do euro, Reino Unido e Alemanha vieram todos abaixo das expectativas do mercado, em julho, na leitura preliminar, o que deu pressão às bolsas pelas dúvidas sobre o futuro das economias. O índice da indústria alemã chegou a cair a 38,8, ficando no menos nível em 38 meses. Na visão do Commerzbank, as esperanças do BCE de uma recuperação econômica na segunda metade do ano foram "severamente prejudicadas" pelos dados de hoje.

continua após publicidade

Entretanto, o banco alemão avalia que os indicadores também são argumentos contra o aumento dos juros do BCE para além de julho. "Até o momento, as projeções do BCE têm assumido que a economia da zona euro continuará a crescer de forma significativa na segunda metade do ano. Os números do PMI de hoje provavelmente levarão a uma revisão dessa expectativa e a uma significativa revisão para baixo de suas projeções em setembro".

Outro fator local que ficou no radar foram as eleições gerais da Espanha. Apesar do Partido Popular (PP) ter sido o mais votado nas urnas, ele não conseguiu obter a maioria para governar o país.

Entre ações em destaque, petroleiras também ajudavam no fôlego das bolsas, na esteira da alta do petróleo. Em Londres, a Glencore fechou em alta de mais de 1,5%, enquanto a BP subiu mais de 1,5%. Em Paris, a TotalEnergies avançou mais de 1,5%, a Eni subiu cerca de 1,3%, em Milão, e a Galp Energia registrou ganhos de cerca de 1%, em Lisboa.

Em Londres, outro papel de relevância hoje era a varejista Ocado, que fechou em alta de mais de 13% depois de ganhar um acordo de patente no fim de semana.