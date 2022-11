Bolsas da Europa fecham mistas, com dados da China e cautela com agenda americana

Natalia Coelho, especial para a AE (via Agência Estado)

As bolsas da Europa fecharam sem direcionamento único, após terem ganhado impulso nas primeiras horas do pregão. Dados da balança comercial da China, que trouxe resultados mais fracos que o esperado, e a cautela com a agenda financeira americana estiveram no radar.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,32%, a 418,30 pontos, às 13h33 (de Brasília). Na contramão, o FTSE100, de Londres, caiu 0,48%, a 7.299,99 pontos. Segundo análise da CMC Markets, a bolsa foi afetada devido a uma queda no setor de saúde, após a GSK publicar resultados negativos de seu teste de câncer. A empresa fechou nesta segunda em queda de 4.47%.

Na China, dados oficiais do país indica que as exportações caíram inesperadamente em outubro, arrastadas pelo enfraquecimento da demanda global. Além disso, a CMC Markets destaca ainda que os mercados estão cautelosos com a eleição de meio de mandato dos Estados Unidos, que ocorre na terça-feira, e a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, dado que deverá direcionar a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Nesta segunda, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, falou sobre a possível adoção de um euro digital, deixando de fora a política monetária, mas na última sexta-feira, 4, ela destacou que o BCE seguirá firme no combate à inflação. Já o membro da instituição François Villeroy de Galhau advertiu que o BCE seguirá elevando os juros enquanto a inflação seguir avançando na zona do euro.

A bolsa DAX, em Frankfurt, fechou com alta de 0,55% a 13.533,52 pontos. Nesta segunda, o instituto de estatísticas do país, Destatis, anunciou que a produção industrial da Alemanha cresceu 0,6% em setembro em comparação com agosto, quando a previsão de analistas era de 0,1%. Entretanto, segundo análise do Commerzbank, a indústria deverá piorar nos próximos meses, em que a maioria dos setores ainda é apoiada por encomendas já feitas e os setores em energia seguem reduzindo a produção, diante da crise energética de Europa.

O CAC 40, de Paris fechou estável, a 6.416,61 pontos, enquanto em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,53%, a 5.765,47 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,90%, a 23.493,00 pontos, enquanto o IBEX 35 subiu 0,25%, a 7.962,30 pontos.