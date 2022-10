Bolsas da Europa fecham mistas, com anúncio do BoE e riscos à perspectiva

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os mercados acionários da Europa não registraram direção única, nesta quarta-feira, 28. As primeiras horas foram negativas, com investidores mais atentos aos riscos de recessão, em quadro também de crise no setor de energia no continente. O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), porém, anunciou compra de bônus (gilts), o que apoiou uma melhora no humor.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,30%, em 389,41 pontos.

A abertura negativa europeia se deu em meio a tensões geopolíticas. A Europa investiga vazamentos e a queda de pressão em gasodutos do sistema Nord Stream, que leva gás natural da Rússia para a Alemanha. Alguns países europeus levantaram suspeitas de sabotagem, e o governo de Moscou veio a público negar responsabilidade ou qualquer interesse nisso. Na arena geopolítica, administradores nomeados pelos russos pediram que regiões controladas por Moscou na Ucrânia se unam ao território russo, dando como argumento votações populares rechaçadas pela União Europeia. O bloco, enquanto isso, avançava com mais sanções contra a Rússia.

Na agenda de indicadores, o índice de confiança do consumidor na Alemanha, elaborado pelo instituto GfK, recuou a -42,5 em outubro, mínima histórica e pior que a previsão de -38,5 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Mas as bolsas europeias melhoraram após o anúncio do BoE. O BC britânico anunciou a compra temporária de gilts de longo prazo, dias após o mercado de bônus e também o cambial reagirem negativamente a um pacote fiscal anunciado pelo governo da nova premiê do Reino Unido, Liz Truss. O BoE disse que suas compras de bônus se estenderão até 14 de outubro e adiou o início de suas vendas de gilts, previstas para a próxima semana até então, informando agora que elas devem começar em 31 de outubro.

A Capital Economics considerou que a atuação do BC preveniu uma crise financeira, mas também apontou que a perspectiva continua ruim, diante da alta recente nos retornos dos bônus britânicos. O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) considerou que as compras do BoE podem ajudar a desvalorizar a libra.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,30%, em 7.005,39 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,36%, a 12.183,28 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 registrou ganho de 0,19%, a 5.765,01 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB fechou em baixa de 0,52%, em 20.852,67 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 recuou 0,06%, a 7,441,20 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 registrou queda de 1,08%, a 5.385,14 pontos.