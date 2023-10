Bolsas da Europa fecham mistas, com alta do petróleo conduzindo ganhos de BP e Shell

As bolsas da Europa fecharam mistas nesta quinta-feira, 12, com leve piora após a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE) indicar que um novo aumento nas taxas pode estar por vir. Destoando dos pares em geral, a Bolsa de Londres teve melhor desempenho nesta quinta, depois de um relatório positivo da produção industrial do Reino Unido, e fortalecida pela alta desta quinta nos preços do petróleo. Na bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,32%, aos 7.644,78 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,23%, aos 15.425,03 pontos; em Paris, o CAC 40 caiu 0,37%, aos 7.104,53 pontos; em Milão o FTSE MIB teve ganhos de 0,26%, aos 28.493,35 pontos; em Madri, o Ibex 35 caiu 0,30%, aos 9.331,90 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 teve perdas de 0,90%, aos 6.087,43 pontos. As cotações são preliminares. Nesta quinta, a ata do BCE deu mais convicção aos investidores de que uma pausa na alta dos juros virá na próxima reunião mas um aumento das taxas em dezembro continua a ser uma possibilidade, diz o ING em comentário. Segundo o banco com forte base na Europa, "o aumento recente dos preços do petróleo coloca uma nova pressão ascendente sobre a inflação e pode tornar mais improvável o alcance da meta de 2% no final de 2025". Também nesta quinta, o dado do Reino Unido demonstrou resiliência na economia do país, já que aponta para uma breve recuperação em agosto, diz Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell, embora Hewson enfatize que, em um futuro próximo, as coisas devem voltar a piorar. Nesta quinta, na esteira dos ganhos do petróleo após relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), os papéis da BP escalaram 3,11% na bolsa de Londres, os da Shell ganharam 1,46% em Amsterdam e TotalEnergies subiu 0,91% na bolsa de Paris.

