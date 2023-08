Bolsas da Europa fecham mistas após dados fracos da indústria alemã

As bolsas europeias fecharam mistas nessa segunda-feira, 7, com a maioria delas em queda após dados fracos da indústria da Alemanha, com investidores atentos aos dados da inflação dos Estados Unidos que sairão na quinta-feira.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,13% a 7.554,14 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou recuando 0,04%, a 15.945,91 pontos.

O CAC 40, em Paris, avançou 0,09%, a 7.321,68 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em queda 0,15%, a 28544,45 pontos.

Já em Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,19%, a 9.351,60 pontos.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 avançou 0,19%, a 6.035,30 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta segunda-feira, dados do setor industrial alemão apontou que a maior economia do continente está em uma contração mais forte do que o projetado pelo mercado. Para a Capital Economics, o dado indica que o país tem grande chance de registrar contração pelo resto de 2023.

A cautela inicial nessa semana é motivada pela expectativa com a inflação dos EUA, diz o IG em nota.

Segundo o IG, investidores aguardam um dado melhor do que a expectativa, assim como no mês anterior. "A surpresa negativa do mês passado no índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA teve um impacto positivo substancial no mercado, então há um risco de que se o dado vier de acordo com as expectativas, isso possa desapontar os investidores mesmo assim", afirmou.

Investidores também voltaram as atenções para os balanços corporativos que ainda vêm sendo divulgados. Na Alemanha, a Siemens Energy viu suas ações caírem 0,31% depois de revisar para baixo a expectativa de resultados para todo o ano fiscal de 2023.

No Reino Unido, os papéis de mineradoras registraram queda nesta segunda, ainda oscilantes diante da queda na demanda da China mas especulando frente à promessa de estímulos.

Nesta segunda-feira, uma pesquisa do Union Bancaire Privee (UBP) aponta que as importações da China projetam uma demanda doméstica contracionista no resto de 2023. Antofagasta recuou 1,59% e Anglo American caiu 1,83%, ambas entre as maiores quedas do dia. Rio Tinto teve queda menos intensa, de 0,60%.

*Com informações da Dow Jones Newswires