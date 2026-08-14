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Bolsas da Europa fecham majoritariamente em queda com Oriente Médio e dados da UE no radar

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias operaram sem fôlego nesta sexta-feira, 14, e fecharam majoritariamente em queda, conforme os investidores acompanhavam as tensões no Oriente Médio e os dados de crescimento da zona do euro.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,21%, a 10.750,11 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,51%, a 26.432,86 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,16%, a 8.636,80 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 0,20%, a 53.583,61 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,12%, a 20.144,35 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou estável, a 9.254,52 pontos. As cotações são preliminares.

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As ações europeias tiveram dificuldade em encontrar um rumo definido nos últimos dias, enquanto o petróleo caminha para um ganho semanal de quase 6%. A falta de um acordo duradouro sobre o Estreito de Ormuz e as ameaças contínuas tanto no Estreito quanto no Mar Vermelho devem manter um prêmio geopolítico considerável, afirma o MUFG.

Apesar das incertezas e do avanço do petróleo nos últimos meses, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no segundo trimestre, mantendo um ritmo de crescimento próximo ao seu padrão de longo prazo, observa a Capital Economics. O comércio do bloco apresentou superávit ajustado de 1,8 bilhão de euros em junho, contrastando com o déficit de 6,1 bilhões de euros de maio.

Em paralelo, o Goldman Sachs elevou seu preço-alvo de 12 meses para o índice Stoxx 600, citando a solidez dos lucros corporativos e a resiliência das economias da Europa. O banco de investimento agora espera que o índice pan-europeu alcance 695 pontos, ante a previsão anterior de 660 pontos. Hoje, o índice cedeu 0,21%, em 657,84 pontos.

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Entre os destaques do pregão, as alemãs Nemetschek e SAP avançaram 8,43% e 2,85%, respectivamente, impulsionadas por uma alta generalizada nas ações de software e sustentando os ganhos em Frankfurt. Por outro lado, a Antofagasta caiu 4,58%, estendendo a baixa da quinta-feira após seu balanço trimestral.

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