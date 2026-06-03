Bolsas da Europa fecham majoritariamente em queda com incerteza sobre guerra e tarifas dos EUA

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta quarta-feira, 3, à medida que os investidores mantêm cautela diante dos novos ataques trocados entre os EUA e o Irã, que elevaram dúvidas sobre as tratativas para encerrar a guerra no Oriente Médio, que já se estende por mais de três meses.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,40%, a 10.332,30 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,24%, a 24.811,63 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,71%, a 8.150,42 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 1,07%, a 50.038,16 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,39%, a 18.201,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,46%, a 8.999,30 pontos. As cotações são preliminares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Irã condenou o ataque dos EUA contra um petroleiro iraniano no Estreito de Ormuz, enquanto o presidente Donald Trump sugeriu que a rota marítima pode continuar bloqueada até setembro.

Em análise, o Saxo Bank afirma que o pessimismo do mercado cresce novamente em relação às perspectivas de um acordo entre Washington e Teerã que possa abrir caminho para a reabertura da importante rota marítima diante do imbróglio geopolítico, que também dificulta as perspectivas para a trajetória dos juros pelos bancos centrais.

Para o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Pierre Wunsch (Bélgica), no entanto, um acordo de paz não deve alterar as perspectivas de alta nos juros na reunião da próxima semana. Nesta quarta-feira, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 4,9% na comparação anual de abril, uma aceleração ante os 2,1% registrados em março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mercado também pondera a proposta dos EUA de criação de tarifas de importação adicionais à União Europeia (UE).

Paralelamente, o setor de tecnologia estendeu ganhos diante do otimismo com inteligência artificial (IA) e fez com que as holandesas de semicondutores ASML, ASM International e BE Semicondutor subissem mais de 1%. A UE também lançou hoje um pacote de medidas voltadas a impulsionar a indústria de IA, chips e computação em nuvem no bloco.

Entre outros destaques, Akzo Nobel tombou 17,37% depois de a proposta de aquisição pela Nippon Paint e Sherwin-Williams ter fracassado.