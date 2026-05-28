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Bolsas da Europa fecham majoritariamente em queda, com acordo EUA-Irã e BCE no radar -

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 13:31:00 Editado em 28.05.2026, 13:43:35
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 28, apesar de os EUA e o Irã terem chegado a um acordo preliminar para encerrar a guerra, o qual precisa da chancela do presidente norte-americano, Donald Trump. Investidores ainda monitoraram dados econômicos da zona do euro e a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 0,69%, a 10.432,70 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,30%, a 25.102,61 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,23%, a 8.188,87 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,50%, a 49.825,32 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,53%, a 18.283,77 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve queda de 0,53%, a 9.087,82 pontos. As cotações são preliminares.

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O mercado europeu permaneceu majoritariamente em queda durante todo o pregão, pressionado pelas preocupações com o Oriente Médio, ainda que tenham circulado notícias de um acordo preliminar entre Washington e Teerã.

Segundo a Axios, o acordo prevê a navegação irrestrita pelo Estreito de Ormuz e o bloqueio naval imposto pelos EUA ao país persa sendo gradualmente suspenso, mas a mídia internacional aponta que os termos ainda não foram aprovados por Trump ou autoridades iranianas.

Entre ações, a Saab subiu 7,36% em Estocolmo, após a Suécia fechar um novo acordo que prevê que a Ucrânia receba 36 caças Gripen da empresa de defesa. Em Milão, o salto da empresa de defesa Leonardo (+5,44%) ajudou a sustentar os ganhos do FTSE MIB, enquanto o subíndice do setor subiu 1,03% no Stoxx 600. O setor de tecnologia também avançou 0,72%, com entusiasmo renovado por semicondutores e inteligência artificial (IA) nos EUA.

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No radar macroeconômico, o índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, veio acima do esperado por analistas.

A União Europeia ainda ampliará o uso de suas defesas comerciais para proteger setores industriais das importações chinesas, disse nesta quinta o comissário de Indústria do bloco, Stéphane Séjourné.

Os dirigentes do BCE, em ata, sinalizaram pela manhã uma possível alta de juros para manter a estabilidade de preços.

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