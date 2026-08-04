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Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta com sinais de reabertura em Ormuz e balanços

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 13:16:00 Editado em 04.08.2026, 13:25:23
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 4, acompanhando a queda do petróleo em meio a sinais de que o Estreito de Ormuz pode ser reaberto até a quarta-feira, 5. Investidores também avaliaram uma série de balanços corporativos.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,20%, a 10.879,38 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,85%, a 26.223,26 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,61%, a 8.666,63 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,26%, a 53.540,50 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,20%, a 20.023,22 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,03%, a 9.169,02 pontos. As cotações são preliminares.

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Os índices europeus ganharam fôlego após o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmar que há possibilidade de um acordo "entre hoje e amanhã" com o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz, enquanto uma fonte da Al Arabiya pontuou que haverá um anúncio nas próximas horas sobre os arranjos para a reabertura completa da via.

Na temporada de balanços, a Bayer saltou 3% em Frankfurt, após o conglomerado alemão de agricultura e farmacêuticos voltar ao lucro no último trimestre. A BP chegou a operar em alta ao registrar salto no lucro em meio à volatilidade dos mercados de energia, mas cedeu 4,46% com o tombo do petróleo na sessão.

A Lufthansa teve baixa de mais de 8%. O grupo aéreo alemão sofreu forte queda no lucro e estreitar sua projeção de Ebit para 2026. Já o banco britânico HSBC perdeu 0,23% depois de anunciar plano de recomprar até US$ 1 bilhão em ações - metade do que o Jefferies previa -, apesar de ter lucrado acima do esperado.

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As ações de empresas europeias de chips ficaram em forte território positivo. A fabricante holandesa de equipamentos para semicondutores ASML Holding e sua rival menor ASM International subiram cerca de 4% e 2%, respectivamente. Já a fabricante alemã de chips Infineon Technologies avançou 3,66%.

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