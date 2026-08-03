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ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta com possíveis negociações EUA-Irã

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 13:05:00 Editado em 03.08.2026, 14:41:24
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 3, em meio à forte queda do petróleo e perspectivas de retomada de negociações para encerrar o conflito do Oriente Médio após falas do presidente dos EUA, Donald Trump, de pausa nos ataques para o diálogo.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,10%, a 10.857,70 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,59%, a 26.035,83 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,22%, a 8.613,82 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,34%, a 52.871,72 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,94%, a 19.969,11 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,61%, a 9.171,70 pontos. As cotações são preliminares.

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As ações da easyJet subiram mais de 2% hoje, com a companhia aérea britânica estendendo até sexta-feira o prazo para que a Castlelake apresente uma proposta formal de aquisição. A extensão alinha o cronograma ao da rival Apollo e dá a ambos os potenciais interessados até o fim da semana para apresentar uma oferta.

Os papéis da TotalEnergies, em paralelo, caíram 0,13% em Paris, depois que a petroleira anunciou um acordo para vender 50% de uma carteira de ativos europeus onshore de energia solar e eólica para a gestora KKR.

Na exceção, a bolsa de Londres foi pressionada pelo tombo de mais de 9% da AstraZeneca, após o Financial Times noticiar que a farmacêutica britânica teria mantido conversas para uma possível fusão com a concorrente americana Bristol Myers Squibb. Ações ligadas ao petróleo e gás também empurraram o índice para o negativo.

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No radar macroeconômico, o índice de gerentes de compras (PMI, em inglês) industrial da zona do euro subiu abaixo da estimativa inicial, enquanto o PMI industrial da Alemanha confirmou o dado preliminar.

O consumo das famílias na zona do euro caiu acentuadamente nas primeiras semanas da guerra no Irã, à medida que a confiança despencou, afirma um artigo do Boletim Econômico do Banco Central Europeu (BCE) publicado hoje. O movimento sugere que um conflito renovado pode voltar a frustrar os gastos dos consumidores, acrescenta.

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