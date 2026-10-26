Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta com petróleo; ações expostas a Brasil caem

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 26, enquanto investidores ponderam a queda nos preços do petróleo diante dos esforços de países para evitar uma escalada nas tensões entre o Irã e os Estados Unidos e Israel. O mercado também aguarda as decisões de política monetária pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta semana, além de manter a crise interna na França no radar.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,72%, a 10.767,33 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,03%, a 25.440,83 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,83%, a 7.847,32 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,29%, a 49.186,81 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,21%, a 19.030,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,75%, a 9.175,73 pontos. As cotações são preliminares.

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Delegações da Arábia Saudita, do Paquistão e da Turquia se reuniram com autoridades do Irã em uma tentativa de evitar a retomada dos confrontos entre Teerã, de um lado, e Israel e os Estados Unidos, de outro, e os esforços diplomáticos exerceram pressão de baixa sobre o petróleo - o que alimentou o apetite por risco. O setor de energia, no entanto, avançou 2,9%.

As ações de empresas europeias que são expostas ao Brasil caíram após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, no domingo. Em Madri, o Santander tombou 3,16%. O Brasil é o segundo maior mercado do banco espanhol, com 15% do lucro em 2025 e ganho antes de impostos de 3,22 bilhões de euros. A Telefonica fechou em queda de 6,58% e, em Lisboa, a Galp despencou 10,93%.

Entre outros destaques no mercado acionário, em Frankfurt, a Bayer avançou cerca de 3% após obter na China sua primeira aprovação global para medicamento de prevenção de acidente vascular cerebral (AVC).

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Na ponta política europeia, as atenções se concentram nos desdobramentos da crise francesa. Hoje, o presidente Emmanuel Macron afirmou que o governo anunciará "medidas concretas" para atender às demandas dos estudantes após semanas de protestos.