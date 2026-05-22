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Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta com expectativa de acordo entre EUA e Irã

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 12:45:00 Editado em 22.05.2026, 12:54:12
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As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 22, ante expectativas de acordo para encerrar as hostilidades no Oriente Médio após autoridades do Paquistão e do Catar viajarem para Teerã, visando a garantia de um pacto de paz entre EUA e Irã. No radar, investidores acompanham as possíveis consequências do conflito nas economias europeias.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,22%, a 10.466,26 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,31%, a 24.928,39 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,37%, a 8.115,75 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,7%, a 49.510,97 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,06%, a 17.985,30 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 encerrou em baixa de 0,66%, a 9.166,74 pontos. As cotações são preliminares.

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Informações da mídia internacional revelaram que o comandante do Exército do Paquistão, Asim Munir, viajou para Teerã, no Irã, enquanto as expectativas para um acordo de paz no Oriente Médio guiam o sentimento no mercado.

Além do paquistanês, uma equipe negociadora do Catar chegou a capital iraniana, em coordenação com Washington, para ajudar a garantir o pacto. Incertezas, no entanto, permanecem depois de o Wall Street Journal dizer que as versões preliminares de um acordo entre as partes que circulam no momento são "imprecisas".

Para a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, efeitos defasados da guerra devem continuar ao longo do tempo, mesmo que um acordo seja alcançado em breve. Lagarde ressaltou, contudo, que o BC da zona do euro tomará as medidas necessárias para assegurar a estabilidade de preços em 2%. No mesmo sentido, o comissário de Economia e Produtividade da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, destacou que o BCE deverá responder ao aumento da inflação na Europa.

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Entre os destaques no mercado acionário, a espanhola Puig tombou 13,2% em Madri, depois de encerrar as negociações com a americana Estée Lauder sobre uma potencial combinação de negócios no setor de beleza.

Já o setor de tecnologia subia 3,2%, impulsionado pelo otimismo global com ações ligadas a semicondutores e inteligência artificial (IA).

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