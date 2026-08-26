Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta com expecativa em Ormuz e resultados da Nvidia

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 26, em meio às expectativas para uma resolução diplomática da guerra no Oriente Médio, que levam os preços do petróleo para baixo, e no aguardo da divulgação do balanço da Nvidia, no fim da tarde da quarta.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,07%, a 10.878,12 pontos. Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,19%, a 26.315,91 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,27%, a 8.462,39 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,31%, a 52.882,99 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve alta de 0,04%, a 20.063,87 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,01%, a 9.446,39 pontos. As cotações são preliminares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O petróleo tem seu terceiro dia consecutivo de queda, após um acordo para o Estreito de Ormuz entre Teerã e Mascate alimentar expectativas de retomada em breve da navegação pela região, e movimentações diplomáticas para um possível entendimento entre Irã e EUA.

Apesar da descompressão dos preços de energia, a dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel afirmou hoje que as taxas de juros precisam subir ainda mais, uma vez que a guerra Oriente Médio e a economia da zona do euro representam riscos de alta para a inflação.

No radar também há grande expectativa pelo balanço da Nvidia, que será divulgado após o fechamento dos mercados em Wall Street. O setor de tecnologia europeu recuou quase 1% na espera, enquanto o setor de luxo (+0,7%) recuperou parte das perdas de terça-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A gigante alemã de software SAP cedeu cerca de 3% após o UBS rebaixar suas ações, citando o progresso de sua implementação de inteligência artificial agente.

Segundo o Citi Bank, os bancos europeus estão prestes a se beneficiar do crescimento acelerado dos empréstimos entre empresas, já que elas estão começando a se alavancar novamente, com a dívida corporativa em relação ao PIB em mínimas de vários anos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSAS/EUROPA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV