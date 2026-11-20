As bolsas europeias fecharam em queda mais firme nesta sexta-feira, 20, pressionadas pela venda de ações de tecnologia e de empresas ligadas à infraestrutura de inteligência artificial (IA). A estreia recorde da Anthropic na Nasdaq não dissipou os temores com restrições à exportação de chips e custos crescentes para financiar investimentos no setor. O movimento atingiu também indústrias, bancos e companhias de luxo.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 1,02%, a 10.346,34 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 2,45%, a 24.839,65 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 1,89%, a 7.927,75 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 2,48%, a 48.703,72 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 1,45%, a 18.907,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve queda de 1,39%, a 9.279,88 pontos. As cotações são preliminares.

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Na agenda macroeconômica, o índice de preços ao produtor (PPI) alemão acelerou alta para 8,1% em outubro na comparação anual, superando as expectativas de analistas, enquanto as vendas no varejo britânico surpreenderam positivamente.

Para Ipek Ozkardeskaya, da Swissquote, preocupações com controles de exportação e custos de financiamento prevaleceram sobre o entusiasmo com a estreia da Anthropic. A Capital Economics alertou que avaliações elevadas e planos de investimento bilionários em IA dependem de projeções de lucros possivelmente otimistas. Em Amsterdã, a ASML, empresa de maior valor de mercado da Europa, caiu 8,3%, e a ASM International perdeu 6,8%, em meio à pressão sobre fabricantes de semicondutores. Em Frankfurt, a Infineon recuou 7,4%. Em Paris, a fabricante de chips Soitec caiu 11,6%. O subíndice do setor tech no Stoxx 600 recuou 4,9%

A liquidação também alcançou empresas ligadas à expansão de infraestrutura para IA: a Siemens Energy cedeu 6,2% e a fabricante de cabos Prysmian perdeu 6,3% em Milão. Em Paris, a Hermès recuou 3,1%, e o Société Générale caiu 3,4%, refletindo a fraqueza mais ampla do pregão.

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Mais cedo, Reino Unido e União Europeia (UE) anunciaram um acordo inicial de reaproximação, uma década após o referendo do Brexit, com medidas para facilitar a mobilidade de jovens e harmonizar regras comerciais. O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, estimou que o pacto poderá injetar 17 bilhões de libras na economia do país.

*Com informações da Dow Jones Newswires