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Bolsas da Europa fecham em queda de olho em balanços, setor tech e petróleo

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias fecharam em queda nesta terça-feira, 3, pressionadas por ações de tecnologia, em meio a preocupações sobre os retornos dos investimentos em inteligência artificial (IA). Balanços corporativos deram apoio a papéis específicos, enquanto o petróleo oscilou diante de ataques e sinais de negociações entre EUA e Irã. A cautela antes das eleições de meio de mandato americanas também pesou sobre o apetite por risco.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 1,14%, a 10.638,43 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,31%, a 25.900,91 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,34%, a 8.020,31 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,01%, a 49.941,83 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,72%, a 18.820,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,31%, a 9.223,89 pontos. As cotações são preliminares.

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Para o ING, ainda é cedo para considerar superados os riscos de escalada no Oriente Médio, embora avanços sólidos nas negociações de paz possam pressionar mais o petróleo. O Swissquote observa que o resultado eleitoral americano pode alterar as perspectivas para a guerra, sem necessariamente eliminar o prêmio de risco geopolítico.

Entre as ações, a Bayer subiu 5,3% após elevar projeções com a recuperação da divisão farmacêutica. A Lufthansa avançou 4,4% depois de registrar aumento do lucro trimestral e receita recorde. Air France-KLM (+0,4%) também subiu, apesar da volatilidade do petróleo, enquanto a Ryanair recuou 0,7%. A AP relatou falsas ameaças de bomba a voos da Ryanair e de outras companhias, com inspeções e desvios, mas sem feridos.

Em Lisboa, a Corticeira Amorim caiu 9,4%. Em Milão, a Prysmian perdeu 1,1% e o Intesa Sanpaolo avançou 0,8%, após receita abaixo do esperado, apesar da melhora na projeção anual de lucro.

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A TeamViewer despencou 27,8% em Frankfurt. Fabricantes de chips operaram de maneira mista: a Infineon subiu 1,2% e ASM International ganhou 1,1%.

A ASML, por sua vez, recuou 1,3% e a STMicroelectrionics fechou praticamente estável.

Papéis ligados à IA sofreram forte pressão de venda na Ásia. O subíndice do setor tech no Stoxx 600 caiu 0,8%.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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