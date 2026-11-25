As bolsas europeias fecharam em queda nesta quarta-feira, 25, pressionadas pela proposta de novas tarifas dos Estados Unidos contra importantes parceiros comerciais, incluindo a União Europeia (UE), e pelo aprofundamento das perdas no setor de tecnologia diante de dúvidas sobre os investimentos em inteligência artificial (IA).

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,38%, a 10.426,94 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,14%, a 24.733,22 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,75%, a 7.980,57 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 1,81%, a 47.249,15 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 1,63%, a 18.705,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,85%, a 9.254,08 pontos. As cotações são preliminares.

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Além da proposta americana de tarifas de 15% sobre produtos da UE, investidores repercutiram a alta anual de 3,3% do núcleo do PCE dos EUA em outubro, acima do esperado. Na Alemanha, a revisão para baixo do crescimento do PIB no terceiro trimestre, a 0,1%, sinaliza que a recuperação da maior economia da zona do euro está perdendo força, segundo o ING.

O subíndice bancário do Stoxx 600 caiu 2,7%, após a Reuters informar que dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) caminham para elevar as exigências de reservas mínimas dos bancos da zona do euro em dezembro ou no início do próximo ano. O banco Monte dei Paschi caiu 2,8% e o UniCredit cedeu 3,1% em Milão. O UBS perdeu 1,4% em Zurique.

Entre as ações de tecnologia, a fabricante de semicondutores Infineon (-6,5%) e a Siemens Energy (-5%) pressionaram Frankfurt, enquanto a ASML (-5,3%), companhia de maior valor de mercado da Europa, pesou em Amsterdã. O subíndice de tecnologia no Stoxx 600 caiu 2,8%.

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Na contramão, em Paris, a fabricante de bebidas Rémy Cointreau (+14,1%) saltou em Paris após elevar projeções para o ano fiscal, enquanto a gigante do luxo LVMH (-0,6%) perdeu ímpeto ao longo do pregão e reverteu alta do início dos negócios na Europa, fechando em queda. Em Londres, a Autotrader (-2,9%) reagiu negativamente aos planos da Amazon de lançar sua plataforma de venda de automóveis no Reino Unido.

*Com informações da Dow Jones Newswires