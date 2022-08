Bolsas da Europa fecham em queda, com dado do Reino Unido e PIB da zona do euro

Ilana Cardial (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta quarta-feira, 17, com operadores decepcionados com dado locais. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu ao maior nível em quatro décadas, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre foi revisado para baixo.

continua após publicidade .

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,91%, a 439,03 pontos. Já o FTSE 100 fechou em queda de 0,27%, a 7.515,75 pontos, em Londres, e o DAX cedeu 2,04%, a 13.626,71 pontos, em Frankfurt.

Depois de uma abertura positiva, o sentimento nos ativos Europeus se deteriorou após o CPI do Reino Unido, nota o analista-chefe para CMC Markets, Michael Hewson.

continua após publicidade .

Em julho, a inflação ao consumidor britânico saltou a 10,1%, na comparação anual. O resultado ficou acima da previsão de 9,8% d analistas e representa a taxa mais alta em quatro décadas.

"Isso levou a alta de rendimentos de títulos em um sinal de que não apenas preços mais altos estão a caminho, mas também o risco de taxas mais altas de juros e possível recessão. Não apenas no Reino Unido, mas através da Europa também", diz Hewson.

Na zona do euro, o PIB do segundo trimestre mostrou avanço trimestral de 0,6%, na segunda leitura do dado. O indicador sofreu revisão, uma vez que no cálculo original, a alta era de 0,7%. A Oxford Economics prevê que o crescimento da região não deverá se estender ao longo da segunda metade do ano e deve já apresentar quase nenhum crescimento no início do próximo ano.

continua após publicidade .

A aversão por risco em Wall Street também pesou sobre os índices europeus, com investidores decepcionados com resultado financeiro da Target e de olho no dado de vendas de varejo nos Estados Unidos em julho.

Em Paris, o CAC 40 teve baixa de 0,97%, a 6528,32 pontos, e, em Milão, o FTSE MIB cedeu 1,04%, a 22.757,81 pontos.

Nas praças ibéricas, o PSI 20 subiu 0,53%, a 6.268,77 pontos, e o IBEX 35 caiu 0,91%, a 8.434,80 pontos.