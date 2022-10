Bolsas da Europa fecham em queda, com BoE, BCE e dados da região no radar

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os mercados acionários da Europa registraram baixa nesta quarta-feira, 12. Investidores monitoraram sinalizações do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e do Banco Central Europeu (BCE), além de indicadores. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,53%, em 385,88 pontos.

Na agenda de indicadores, a produção industrial da zona do euro cresceu 1,5% em agosto ante julho, acima da previsão de alta de 0,5% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. A Oxford Economics afirmou em relatório que a indústria da região resistiu bem em agosto, mas advertiu que haverá piora à frente, projetando queda de cerca de 3% na produção industrial nos meses de inverno locais.

O ING, por sua vez, viu o dado de hoje da indústria da zona do euro como mais um argumento para o Banco Central Europeu (BCE) não recuar do aperto monetário em andamento para combater a inflação. A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a instituição continuará a responder aos dados e considerou que a inflação seguirá como impulso para os preços na zona do euro.

Na maior economia da região, a Alemanha, o governo reviu em baixa projeções para a economia. Ele espera agora contração de 0,4% no PIB alemão em 2023, com crescimento de 1,4% no ano atual.

No Reino Unido, a produção industrial recuou 1,8% em agosto ante julho, quando analistas previam estabilidade. Ainda no país, o Banco da Inglaterra reafirmou nesta quarta-feira que o programa de compra de títulos (gilts) para apoiar os fundos de pensão termina na sexta-feira, 14, como já planejado, e ressaltou que a comunicação anterior havia sido "absolutamente clara" em contatos com bancos sobre o tema.

O economista-chefe do BoE, Hull Pill, falou em linha similar ao qualificar as operações no mercado de gilts como "temporárias e focadas", além de renovar o compromisso com o combate à inflação. Nesse contexto, o juro do gilt de 20 anos atingiu hoje máxima em 20 anos, segundo a Dow Jones Newswires, com o mercado acionário britânico reagindo negativamente à postura do BoE.

Na Bolsa de Londres, o índice FTE 100 fechou em baixa de 0,86%, em 6.826,15 pontos.

Em Frankfurt o índice DAX recuou 0,39%, a 1.172,26 pontos.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, registrou queda de 0,25%, a 5.818,47 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB fechou em baixa de 1,27%, a 20.466,77 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 caiu 1,05%, a 7.278,40 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 recuou 1,86%, a 5.190,28 pontos.