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ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham em queda com avanço do petróleo e aposta de manunteção de juro pelo Fed

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta quarta-feira, 30, pressionadas pela retomada da alta do petróleo em meio às incertezas sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã. Dados de inflação dos EUA aliviaram apostas de aperto pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), mas o avanço da energia e sinais mistos da economia europeia limitaram o apetite por risco.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,29%%, a 10606,00 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,74%, a 25210,89 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,89%, a 7961,51 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,84%, a 51371,98 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,33%, a 19453,50 pontos. Na contramão, em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,01%, a 9666,79 pontos. As cotações são preliminares.

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No campo macroeconômico, o núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA, assim como o índice cheio, subiram menos do que o esperado em agosto, reforçando apostas de pausa no aumento de juros pelo Fed.

A Capital Economics avaliou que a leitura mostrou pressões inflacionárias menores que o temido.

Na Europa, o indicador de preços CPI da Alemanha acelerou mais que o previsto%, enquanto o PIB do Reino Unido cresceu além do esperado no segundo trimestre.

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Entre as ações, em Londres, Greggs fechou em alta de quase 8% após anunciar uma reestruturação de sua operação industrial, que prevê o fechamento de quatro unidades e pode afetar 740 empregos. Saga, companhia especialista em produtos e serviços para pessoas acima dos 50 anos, saltou mais de 20%, enquanto Oxford Nanopore, do setor de biotecnologia, avançou mais de 7%.

A alta dos metais ajudou a impulsionar as mineradoras Rio Tinto e Antofagasta na capital britânica. No setor de energia, o subíndice europeu de petróleo e gás caiu cerca de 1%.

Na Alemanha, o governo determinou que a estatal SEFE compre e armazene 8 TWh adicionais de gás natural até 15 de dezembro, em meio à preocupação com o nível das reservas antes do inverno do Hemisfério Norte e aos riscos geopolíticos sobre a oferta.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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