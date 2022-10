Bolsas da Europa fecham em forte alta, na esteira de rali em NY e com petróleo

Gabriel Caldeira e Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

As bolsas europeias acumularam ganhos robustos nesta terça-feria, 4, com o bom humor nas bolsas de Nova York contaminando o pregão nas praças do Velho Continente. Investidores fizeram vista grossa a mais sinais de aceleração na zona do euro e a resposta do Banco Central Europeu (BCE), cujos dirigentes voltaram a adotar postura hawkish em comentários nesta terça-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 3,12%, em 403,03 pontos. Paris, Milão e Lisboa encerraram nas máximas do dia.

A força do petróleo esteve em foco, com a commodity apoiada pela possibilidade de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) corte mais sua oferta. Entre empresas do setor, BP subiu 2,67% em Londres, Eni teve alta de 2,70% em Milão e TotalEnergies ganhou 3,11% em Paris.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 43,3% em agosto, na comparação anual, acima do esperado. A inflação elevada reforça expectativas de mais aperto monetário na região.

Já perto do fim do pregão europeu, a presidente do BCE, Christine Lagarde, ressaltou que há consenso no conselho da instituição de que a inflação está muito elevada, por isso o aperto em andamento na política monetária.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 2,57%, a 7.086,46 pontos, menos que o DAX de Frankfurt, que teve alta de 3,78%, a 12.670,48 pontos, e o parisiense CAC 40, que ganhou 4,24%, a 6.039,69 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB fechou em alta de 3,42%, em 21.690,55 pontos.

Em Madri, o IBEX 35 registrou alta de 3,14%, em 7.696,60 pontos.

Já em Lisboa, o índice PSI registrou alta de 2,38%, em 5.526,41 pontos.