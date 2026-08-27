Bolsas da Europa fecham em baixa com temores de inflação e ata do BCE; Frankfurt destoa

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta quinta-feira, 27, conforme investidores digeriam a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE) e as pressões inflacionárias causadas pelos altos preços de energia. Destoando, a bolsa de Frankfurt subiu, apoiada pelo setor de tecnologia após o balanço da Nvidia nos EUA.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,79%, a 10.792,54 pontos. Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,27%, a 26.355,97 pontos. Em Paris, o CAC 40 caiu 1,68%, a 8.319,87 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 1,17%, a 52.265,12 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,93%, a 19.880,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,60%, a 9.389,24 pontos. As cotações são preliminares.

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O subíndice europeu de tecnologia avançou 1,75% nesta quinta-feira, depois que a Nvidia, fabricante americana de chips amplamente vista como um termômetro de investimento em inteligência artificial (IA), registrou vendas recordes e divulgou projeções acima do esperado. Na esteira, a produtora alemã de chips Infineon Technologies subiu cerca de 3% e a empresa de software SAP ganhou quase 6%.

Já os setores de indústria química (-0,84%) e bancos (-1,75%) amargaram perdas. Entre ações individuais, a destilaria francesa Pernod Ricard - dona de marcas como Absolut, Jameson e Martell - tombou mais de 4% após divulgar um desempenho anual fraco de vendas, prejudicado pelos resultados nos EUA e na China.

Os mercados também acompanham a ata da reunião de julho do BCE. O documento alertou que, caso as perspectivas de inflação não melhorem, um novo aumento de juros pode ser necessário. Os dirigentes, contudo, não estavam previamente comprometidos com um aperto em setembro.

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O membro do BCE Dimitar Radev afirmou nesta manhã que as reuniões de outubro e dezembro seguem em aberto para novos ajustes, argumentando que os formuladores de política monetária não devem esperar a confirmação dos efeitos secundários para agir.