Bolsas da Europa fecham em baixa, com cautela antes de Fed e BoE; Société Générale cai 12%

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta segunda-feira, 18, em dia de agenda esvaziada, com clima de cautela antes das decisões de política monetária dos bancos centrais britânico e norte-americano nesta semana. O mercado acionário francês teve o pior desempenho entre os principais do velho continente, com ações do banco Société Générale caindo 12% e pressionando o índice CAC 40. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,76%, aos 7652,94 pontos; em Frankfurt, o DAX recuou 1,05%, aos 15727,12 pontos; em Paris, o CAC 40 cedeu 1,39%, aos 7276,14 pontos; em Milão o FTSE MIB caiu 1,07%, aos 28585,86 pontos; em Madri, o Ibex 35 teve queda de 0,71% aos 9482,10 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 perdeu 1,24% aos 6126,96 pontos. As cotações são preliminares. A iminência das reuniões dos conselhos do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pressiona o apetite por risco na Europa, após o Banco Central Europeu (BCE) elevar juros na semana passada. "Temos uma grande semana pela frente com as decisões sobre taxas de juros de BCs, o que pode, compreensivelmente, deixar os investidores um pouco apreensivos", disse o diretor de Investimentos da AJ Bell, Russ Mold, em nota. Em Paris, o papel da Casino fechou com queda de 8,56%, após o regulador de mercado da França revelar que multou a Rallye, a holding company por trás do Casino, pela divulgação de informações falsas ou enganosas sobre sua posição financeira. Já a ação do Société Générale cedeu 12% depois de o banco detalhar novo plano estratégico até 2026 que mira receita praticamente estável ao longo dos próximos anos. Em Londres, onde é esperado que o BoE determine uma alta de juros de 25 pontos-base, empresas relacionadas ao mercado imobiliário estavam em baixa, com Land Securities (-3,07%) e Berkeley Group (-2,95%) entre os destaques negativos. Na contramão do movimento geral, a empresa de mercado online Ocado subiu 3,06% na véspera da divulgação do seu balanço trimestral. Shell, por sua vez, subiu 0,43%, em meio à firme escalada do petróleo.

