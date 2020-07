Bolsas da Europa fecham em baixa, à espera de Fed e com previsões pessimistas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta quarta-feira, 10, em um dia marcado pela cautela de investidores, que mantiveram compasso de espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central europeu). Previsões pessimistas para a economia global também pesaram sobre os negócios e, com isso, o índice intercontinental Stoxx 600 encerrou em baixa de 0,38%, a 368,15 pontos.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 terminou o pregão com perda de 0,10%, a 6.329,13 pontos. Por lá, os desdobramentos da saída do Reino Unido da União Europeia cotinuam a dominar o noticiário econômico. Negociador da UE para o Brexit, Michael Bernier disse hoje que os britânicos precisam ajustar suas demandas e que eles exigem mais de europeus do que de outros parceiros comerciais, como Canadá e Japão.

Em Frankfurt, o DAX recuou 0,70%, a 12.530,16 pontos. As incertezas sobre o ritmo de recuperação da economia, após a crise provocada pelo coronavírus, imprimiram certa aversão ao risco. Em relatório divulgado hoje, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) projetou que o Produto Interno Bruto (PIB) global terá contração de 6% em 2020.

Já o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, comentou que a economia da zona do euro só deve retornar aos níveis pré-pandemia daqui a dois anos. Nesse cenário, o índice CAC 40, em Paris, perdeu 0,82%, a 5.053,42 pontos, enquanto o FTSE MIB, de Milão, teve baixa de 0,86%, a 19.758,01 pontos.

Em Madri, o Ibex 35 cedeu 1,14%, a 7.663,90 pontos. Já o PSI 20, da Bolsa de Lisboa, caiu 0,88%, a 4.483,21 pontos.