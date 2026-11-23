As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 23, impulsionadas pela retomada do apetite por ações ligadas ao setor de semicondutores e inteligência artificial (IA), após a recondução de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia. As negociações também foram alavancadas pela queda nos preços do petróleo, apesar do avanço das tensões na guerra do Oriente Médio.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 1,30%, a 10.480,82 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 2,26%, a 25.363,70 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,48%, a 8.044,84 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,65%, a 49.021,93 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,9%, a 19.231,30 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,39%, a 9.315,86 pontos. As cotações são preliminares.

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A Nvidia anunciou o retorno de Huang em um comunicado no fim da manhã, em decisão aprovada por unanimidade após reuniões com o executivo e consultas a integrantes do alto escalão do governo dos EUA, que deram confiança de que a volta do executivo não representaria risco à segurança nacional americana.

Papéis de tecnologia na Europa responderam de maneira instantânea: a holandesa ASML disparou 9,35%, enquanto sua concorrente de menor porte ASM International avançou 8,76%. A Infineon Technologies subiu cerca de 7% e a STMicroelectronics fechou em alta de 9,46%.

A busca por risco ainda recebeu o suporte da queda nos preços de petróleo, enquanto o mercado foca na oferta adequada do Oriente Médio, apesar dos contínuos ataques à navegação na região, na avaliação da Ritterbusch & Associates. O setor de energia seguiu a baixa dos valores da commodity, e a TotalEnergies caiu 0,83% e as britânicas BP e Shell recuaram 0,5% e 0,3%, respectivamente.

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Nesta segunda, apesar da alta, a Bolsa de Milão foi pressionada por um ajuste técnico relacionado à data ex-dividendo (stacco della cedola, em italiano) de empresas de peso no índice FTSE MIB, como UniCredit (+1,78%), Intesa Sanpaolo (+2,55%) e Banco BPM (+2,93%). Quando uma ação passa a ser negociada "ex-dividendo", o valor do provento é descontado de sua cotação de referência. Esse ajuste pode pressionar o índice, mesmo que as ações avancem durante o pregão.