Bolsas da Europa fecham em alta impulsionadas por recuo do petróleo; Londres monitorou BoE

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 17, favorecidas pela segunda sessão de queda do petróleo e pelo recuo dos juros soberanos, que deram fôlego sobretudo a ações de tecnologia, automóveis e companhias mais sensíveis ao custo de energia. Em Londres, o mercado também reagiu à decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) de manter os juros, embora a votação tenha mostrado maior inclinação ao aperto.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 1,19%, a 10.816,14 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,77%, a 25.733,26 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,57%, a 8.186,93 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,8%, a 52.385,50 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1%, a 19.831,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,37%, a 9.671,11 pontos. As cotações são preliminares.

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O BoE manteve a taxa básica em 3,75% por 6 votos a 3, com três dirigentes defendendo alta de 25 pontos-base.

A Capital Economics passou a prever dois aumentos, levando a taxa a 4,25%, após avaliar que o banco central mostrou menor tolerância ao choque de energia. Paralelamente, na zona do euro, o indicador de inflação CPI acelerou a 3,2% em agosto, abaixo da prévia de 3,3%, enquanto o núcleo desacelerou a 2,4%.

Entre as ações, montadoras se beneficiaram do ambiente de maior apetite por risco. O subíndice do setor no Stoxx subiu 1,76% Na Alemanha, BMW avançou cerca de 2% e Volkswagen, 3,9%, enquanto, em Paris, Renault subiu 2,7%. Na Holanda, ASML ganhou cerca de 1,5%, acompanhando o avanço do setor de tecnologia (+0,9%).

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Em Londres, Bytes Technology saltou 12%, a gestora de investimentos Man Group avançou 5,4% e Ocado, de compras de supermercado online, subiu 6,7%. A varejista Next subiu 2,5% após elevar sua projeção para o ano fiscal, apoiada por expectativas melhores para as vendas. Entre os industriais de maior peso, Rolls-Royce também fechou em alta, de cerca de 2,8%.

*Com informações da Dow Jones Newswires