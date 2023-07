Bolsas da Europa fecham em alta e acumulam ganhos de até 3% na semana

Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta sexta-feira, 21, com os ganhos em Londres em destaque, favorecidos pelas vendas no varejo melhor que o esperado. Já Frankfurt contrariou seus pares e encerrou o pregão em queda, diante da fraqueza do setor de tecnologia após balanço decepcionante da fabricante de software SAP. Na semana, no entanto, os índices acionários ficaram no positivo, com o FTSE 100, em Londres, e o PSI 20, em Lisboa, acumulando mais de 3% de ganho.

continua após publicidade

O CAC 40, em Paris, avançou 0,65%, a 7.432,77 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,14%, a 28.855,09 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,55%, a 9.571,50 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,26%, a 6.179,69 pontos. As cotações são preliminares.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,23% a 7.663,73 pontos. Na visão da AJ Bell, o bom desempenho do índice foi motivado pelas vendas do varejo de junho do Reino Unido além das expectativas do mercado, levando a um fechamento com ganhos sólidos nesta semana. Segundo a plataforma de investimento, os olhares agora se voltam para balanços de bancos britânicos, com destaque para a Lloydes, Barclays e Natwest, todos marcados para a próxima semana.

continua após publicidade

Já a ação da Polymetal teve queda de mais de 11%, pressionada após a mineradora afirmar que suas ações listadas em Londres serão suspensas a partir do 1º de agosto, em mais um passo para sua migração ao Cazaquistão. A possibilidade já havia sido anunciada em janeiro desse ano. As ações da Glencore ficaram na estabilidade, após ter anunciado redução na sua produção de cobre, zinco e níquel.

Os mercados também acompanhavam expectativas para as próximas decisões monetárias do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed), na semana que vem. Na visão da Capital Economics, o BCE deverá elevar 25 pontos-base (pb) na semana que vem, a mesma análise do ING.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em queda de 0,17%, a 16.177,22 pontos. A fraqueza do índice foi liderada pela SAP, que divulgou balanço do segundo trimestre de 2023, decepcionando investidores pela alta menor que a esperada da receita de nuvem e total da empresa. O movimento puxou outras empresas de tecnologia. Enquanto a SAP fechou em queda de mais de 4%, em Frankfurt, a empresa de semicondutores STMicroelectronics NV teve queda de cerca de 1%, em Paris. Já o subíndice de tecnologia do Stoxx 600 caiu mais de 0,2%.