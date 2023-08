Bolsas da Europa fecham em alta, de olho em Jackson Hole

As bolsas europeias fecharam em leve alta nesta sexta-feira, 25, e acumularam ganhos na semana, com negócios influenciados por Nova York após fala de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), e na expectativa pelo discurso de Christine Lagarde ainda nesta sexta, no fim da tarde, ambos no Simpósio de Jackson Hole.

continua após publicidade

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,07% a 7.338,58 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, também subiu 0,07%, a 15.631,82 pontos. O CAC 40, em Paris, teve alta de 0,21%, a 7.229,60 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,49%, a 28.208,45 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 ficou próximo da estabilidade e cresceu 0,05%, a 9.336,10 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,93%, a 6.121,19 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas europeias passaram maior parte do dia operando em alta, diante do Produto Interno Bruto (PIB) e do Índice Ifo fracos da Alemanha e em meio a especulações de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá parar a alta de juros.

continua após publicidade

Após Powell afirmar, como esperado pelo mercado, que a autoridade monetária está preparada para subir juros se necessário, as bolsas em Nova York apresentaram volatilidade - movimento que se refletiu na Europa, com Londres e Frankfurt entrando em território negativo por um breve momento. Agora, o mercado vê como mais provável um novo aumento de 25 pontos-base na taxa básica norte-americana até o fim do ano, segundo análise do CME.

Segundo o analista-chefe do CMC Markets, os resultados dos índices de gerentes de compras (PMIs) desta semana reforçam que o BCE poderá considerar uma pausa nas taxas no próximo mês, para conter um declínio acentuado demais na economia da zona do euro. "Os últimos dados da economia alemã sugerem a perspectiva de outro trimestre de contração, enquanto o Banco de Inglaterra tem um problema semelhante", afirmou.

Em destaque, as ações do setor de petróleo e de gás europeu subiu 0,27% no índice pan-europeu Stoxx 600. Os papéis da BP subiram 0,64% em Londres, os da Iberdrola tiveram alta de 1,06% na Espanha, e os da Shell cresceram 0,62% em Amsterdam.