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ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham em alta com recuperação tech, mas limitadas por apostas do Fed

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, 11, impulsionadas pela recuperação do apetite por ações ligadas à inteligência artificial (IA), após resultados positivos da americana CoreWeave. O otimismo favoreceu fabricantes de semicondutores e empresas de infraestrutura energética, com destaque para a Siemens Energy, enquanto preocupações com a inflação norte-americana e a recuperação do petróleo limitaram o entusiasmo.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,78%, a 10.835,47 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,12%, a 26.642,07 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,66%, a 8.332,87 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,37%, a 51.946,54 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,48%, a 20.031,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,48%, a 9.594,51 pontos. As cotações são preliminares.

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Na agenda macroeconômica, a inflação anual da Alemanha desacelerou de 3,3% em setembro para 2,8% em outubro, em linha com o esperado. Já o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Gabriel Makhlouf alertou que persistem riscos inflacionários associados à energia, em meio à recuperação do petróleo e às apostas de novas altas de juros nos EUA.

Em Frankfurt, a Siemens Energy subiu 1,8% após elevar suas metas de rentabilidade até 2030, apoiada pela demanda por equipamentos energéticos. Em Paris, as concorrentes Schneider Electric e Legrand avançaram 3,1% e 2%, respectivamente.

O entusiasmo com IA também favoreceu fabricantes de chips. A francesa Soitec disparou 11,8%, enquanto a alemã Infineon ganhou 6,5%. Na Holanda, ASM International subiu 3,2% e ASML avançou 3,2%, após o balanço da CoreWeave reacender o otimismo com o setor. O subíndice do setor tech no Stoxx 600 subiu 2,4%.

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Na contramão, a dinamarquesa Vestas Wind Systems, produtora de turbinas de energia eólica, caiu 3,8%, após divulgar lucro trimestral abaixo das expectativas e estreitar suas projeções para o ano, sinalizando resultados inferiores aos previstos pelo mercado.

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