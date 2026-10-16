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ECONOMIA

Bolsas da Europa fecham em alta com recuperação de tecnologia e alívio nos preços do petróleo

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 16, diante da recuperação do setor de tecnologia e do alívio nos preços do petróleo, apesar das incertezas nos conflitos no Oriente Médio. No radar, investidores ponderam a trajetória de juros a ser seguida pelos principais bancos centrais do globo.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,38%, a 10.881,90 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,94%, a 25.662,42 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,28%, a 7.956,70 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,93%, a 49.857,18 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,95%, a 19.359,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 1,01%, a 9.468,47 pontos. As cotações são preliminares.

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Os papéis ligados à inteligência artificial (IA) voltaram a se fortalecer na Europa, e o segmento de tecnologia avançou 0,5% depois da queda de 1,5% no pregão da quinta-feira. Os ganhos foram liderados pela holandesa ASML, que subiu 0,6%. A empresa é a maior fornecedora mundial de sistemas de litografia para a produção de chips.

A queda nos preços do petróleo também alimentou o apetite por risco. Os valores da commodity caem sob ponderações dos planos da Agência Internacional de Energia (AIE) de acelerar a liberação de estoques emergenciais de petróleo, em meio a riscos persistentes de oferta no Oriente Médio e incertezas quanto ao transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz. Os papéis do setor de energia, no entanto, subiram: a Shell avançou 0,8% e a TotalEnergies subiu 0,3%.

Entre os destaques acionários, o Commerzbank registrou alta de 0,7% e o UniCredit subiu 1,5% depois de o Banco Central Europeu (BCE) aprovar autorizar a instituição italiana a adquirir mais ações do banco alemão, ultrapassando o limite de 30% de participação acionária.

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As ações do setor de defesa registraram forte alta, impulsionadas por uma notícia de que a Comissão Europeia agilizará as aprovações antitruste para uma joint venture entre a Airbus (+2,36%), a Leonardo (+4,52%) e a Thales (+2,85%).

*Com informações da Dow Jones Newswires

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