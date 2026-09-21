Bolsas da Europa fecham em alta com recuo de petróleo e títulos soberanos, de olho em EUA-Irã

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 21, apoiadas pela queda firme do petróleo e dos rendimentos soberanos, que aliviou temores de inflação e favoreceu ações de tecnologia, bancos e setores mais sensíveis ao ciclo. O movimento também refletiu melhora do apetite por risco antes de novos contatos diplomáticos sobre o Oriente Médio e das conversas entre Estados Unidos e China nesta semana.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,75%, a 10.739,01 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,07%, a 25.573,66 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,92%, a 8.138,94 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,60%, a 52.371,54 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,26%, a 19.758,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,79%, a 9.617,39 pontos. As cotações são preliminares.

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A queda do petróleo pela quarta sessão seguida ajudou a reduzir a pressão sobre os mercados de dívida.

Para a Zaye Capital Markets, o movimento reflete uma reversão parcial do prêmio de risco geopolítico, enquanto o Commerzbank afirmou que os próximos dias serão decisivos para saber se os mercados de títulos conseguirão se estabilizar.

A ANZ, contudo, alertou que o conflito ampliado no Oriente Médio ainda mantém elevados os riscos para a oferta de petróleo do Golfo Pérsico.

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Entre as ações, bancos (+1,8%) e empresas de tecnologia (+1,7%) se destacaram. Em Paris, Société Générale avançou 2,1% após anunciar metas para elevar a rentabilidade. No setor de chips, ASML (+2,6%), ASM International (+2,4%), Infineon (+4%) e STMicroelectronics (+3%) subiram, acompanhando o apetite por papéis ligados à inteligência artificial (IA).

Na direção oposta, petrolíferas recuaram com a queda do barril. O subíndice do setor caiu 0,6% no Stoxx 600. BP (-2,8%), Shell (-1,1%), Eni (-0,9%), Repsol (-1,1%) e TotalEnergies (-0,9%) fecharam no vermelho. Volkswagen caiu 0,7% após reduzir sua projeção de lucro anual e sinalizar baixas contábeis ligadas à Porsche (-2,9%).

Em Copenhague, Novo Nordisk recuou 7,6% após apresentar novas metas de crescimento para recuperar espaço no mercado de medicamentos contra obesidade.

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*Com informações da Dow Jones Newswires