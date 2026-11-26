As bolsas da Europa fecharam em forte alta nesta quinta-feira, 26, revertendo as perdas recentes, diante do alívio das preocupações com a nova proposta tarifária do governo dos EUA e com expectativas para negociações comerciais. O mercado também segue ponderando sinalizações do Banco Central Europeu (BCE) sobre a trajetória de juros, após a divulgação da ata da reunião de outubro.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 1,75%, a 10.609,30 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 2,14%, a 25.231,42 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,61%, a 8.108,74 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 2,36%, a 48.362,35 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 2,61%, a 19.122,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 1,33%, a 9.377,04 pontos. As cotações são preliminares.

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Investidores retomaram a busca por risco diante de sinais de que as tarifas propostas pelos EUA podem ser menos severas do que se temia. O apetite também foi impulsionado pelo esclarecimento de que as novas tarifas devem substituir as anteriores, em vez de se somarem a elas. No caso da União Europeia (UE), as taxas sobre produtos devem ficar limitadas a 15%, conforme o acordo firmado entre Ursula von der Leyen e Donald Trump no ano passado.

Na esteira do tema, o comissário de Comércio do bloco, Maros Sefcovic, disse que entrará em contato diretamente com os responsáveis pelo comércio dos EUA na segunda-feira para discutir a questão.

Os papéis do setor bancário, que costumam reagir às tensões comerciais, se destacaram positivamente: o Barclays subiu 3,03%, enquanto o BNP Paribas avançou 2,9%. As ações de montadoras europeias, que anteriormente ficaram expostas e sofreram forte volatilidade devido às políticas tarifárias dos EUA, demonstraram força. A Porsche avançou 3%, a Volkswagen subiu quase 5% e a Stellantis fechou em alta de 9,05%.

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O setor de tecnologia também registrou ganhos robustos, após a forte liquidação. A holandesa ASML avançou 3,87% e a STMicroelectronics saltou 5,19%.

O futuro dos juros do BCE ficaram no radar do mercado. A ata do BCE indicou que a perspectiva para a inflação piorou, abrindo caminho para um aperto monetário. Ainda sobre a autoridade, o Financial Times afirma que o economista espanhol Pablo Hernández de Cos será o próximo presidente da instituição.

*Com informações da Dow Jones Newswires