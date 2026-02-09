Bolsas da Europa fecham em alta com noticiário político local e recuperação em NY

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 9, à medida que os investidores reagem ao noticiário político e econômico local e aos riscos da inteligência artificial (IA) para empresas de software, com recuperação parcial do setor de tecnologia em Wall Street. Em Londres, os ganhos foram modestos diante das turbulências políticas no Reino Unido.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,16%, a 10.386,23 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,15%, a 25.004,74 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,6%, a 8.323,28 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 2,06%, a 46.822,81 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,4%, a 18.195,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 1,13%, a 8.991,17 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa começaram o dia em alta, conforme o mercado digeria um conjunto de balanços e notícias corporativas. Os índices europeus chegaram a oscilar em linha com as variações das bolsas de Nova York, onde ações de tecnologia tentam firmar recuperação antes de semana repleta de catalisadores, com destaque para dados de inflação e emprego nos EUA nesta semana.

Para o Wells Fargo, a divulgação nesta segunda-feira do índice de confiança do investidor da zona do euro acima do esperado em fevereiro também deu força às bolsas.

A STMicroelectronics subiu 9,66% após anunciar nesta segunda-feira colaboração estratégica ampliada com a Amazon Web Services (AWS) por meio de um contrato comercial plurianual de bilhões de dólares, abrangendo diversas categorias de produtos. O Unicredit também contribuiu para dar impulso ao mercado de Milão com alta de 6,3%, após divulgar nesta segunda seu balanço.

Outro destaque, as ações da Novo Nordisk subiram 5,2% após a empresa americana Hims & Hers anunciar que deixaria de oferecer uma versão genérica de medicamento para emagrecimento.

Já o FTSE 100 teve sua alta mitigada à medida que os investidores estão atentos à crescente crise política no Reino Unido, enquanto ações de bancos ficaram sob pressão, lideradas pela NatWest (-5,9%), após o acordo para a compra da gestora Evelyn Partners.

Ainda no noticiário político, o candidato do Partido Socialista, António José Seguro, venceu o segundo turno das eleições presidenciais em Portugal. Em paralelo, o presidente do Banco Central da França, François Villeroy de Galhau, anunciou que deixará o cargo em 1º de junho de 2026, antes do término de seu mandato, previsto para 2027.