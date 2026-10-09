Bolsas da Europa fecham em alta com incerteza geopolítica no radar; Lisboa destoa a cai

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 9, revertendo as perdas registradas na sessão da quinta-feira. Os preços do petróleo, que chegaram a cair mais cedo, levaram os investidores às compras, apesar da contínua incerteza geopolítica no Oriente Médio e no Leste Europeu. O mercado segue monitorando os altos rendimentos dos títulos públicos e as sinalizações sobre a trajetória de juros a ser seguida pelo Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 1,06%, a 10.552,05 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,19%, a 25.102,34 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,95%, a 7.803,33 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,91%, a 49.746,31 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,92%, a 19.102,80 pontos. Na contramão, o PSI 20 da Bolsa de Lisboa perdeu 0,86%, a 9.267,50 pontos. As cotações são preliminares.

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O petróleo registrou perdas durante a manhã, em repercussão ao comentário do presidente dos EUA, Donald Trump, de que Washington não atacaria o Irã antes das eleições de meio de mandato, além de conversas "produtivas" com Teerã. A queda nos preços da commodity impulsionou as praças europeias, que se sustentaram em alta até o fim do pregão.

No front político, a China e União Europeia (UE) concordaram em explorar a possibilidade de reduzir tarifas sobre determinados produtos e chegaram a um entendimento sobre o comércio de veículos híbridos. As ações do setor automobilístico avançaram, e a Stellantis registrou alta de 0,6%, enquanto a Volkswagen avançou 2,6%.

Entre outros destaques acionários, os papéis ligados ao setor de telecomunicações cederam após relatos de que a SpaceX comprou licenças de espectro de celular da Grain Management. A Telefónica recuou 4,37%, a Deutsche Telekom perdeu 7,9% e a Vodafone cedeu 4,4%. No setor de semicondutores, a holandesa ASML teve queda de 1,8%.

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*Com informações da Dow Jones Newswires