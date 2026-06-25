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Bolsas da Europa fecham em alta com impulso tech após resultados da Micron

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 13:05:00 Editado em 25.06.2026, 13:14:26
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As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 25, impulsionadas pelo forte desempenho do setor de tecnologia após resultados da fabricante americana de chips Micron reforçarem a confiança no ciclo de investimentos em inteligência artificial (IA). Investidores também acompanharam declarações de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e notícias corporativas.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,65%, a 10.529,89 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,05%, a 25.000,54 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,55%, a 8.431,61 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,28%, a 51.782,91 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,63%, a 19.510,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,12%, a 9.157,33 pontos. As cotações são preliminares.

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Os resultados da Micron aliviaram temores de que os investimentos em infraestrutura de IA estariam excessivos. Segundo o Deutsche Bank, o balanço "reacendeu as esperanças de crescimento impulsionado pela IA" e ajudou a afastar preocupações de uma bolha no setor. Entre as ações, a ASML (+2,6%), ASM International (+2,1%), Infineon (+2,2%) e STMicroelectronics (+2,4%), do setor tech (+0,82%), se destacaram.

Enquanto isso, o Goldman Sachs avaliou que o mercado passou a precificar uma normalização da oferta de petróleo no Oriente Médio, em meio à recuperação do tráfego de navios pelo Estreito de Ormuz. O setor de energia subiu cerca de 0,25%, em meio à recuperação técnica da commodity na sessão de hoje.

No Reino Unido, o governo confirmou novas salvaguardas para o aço a partir de julho e anunciou um acordo de cotas com a União Europeia (UE) para reduzir impactos sobre o comércio bilateral. Já a UE ampliou a pressão sobre a Amazon e a Microsoft ao avaliar os serviços Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure como "gatekeepers".

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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