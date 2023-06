Bolsas da Europa fecham em alta, com dados de inflação e perspectiva de menor aperto de BCs

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 30, em uma sessão na qual índices de inflação apresentaram desaceleração na alta dos preços, o que impulsionou perspectivas de menor aperto monetário por parte dos bancos centrais. Dados na Europa e nos Estados Unidos corroboraram a visão, que vem em um momento no qual declarações de dirigentes nos últimos dias vinham sugerindo maiores altas de juros.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 1,19%, a 462,07 pontos.

As ações europeias estão terminando a semana em alta, impulsionadas por outro relatório de inflação encorajador que em breve apoiará o fim do ciclo de aperto do Banco Central Europeu (BCE), avalia o analista da Oanda Craig Erlam.

Pesquisa da Eurostat mostrou que a taxa anual do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 5,5% em junho, ante 6,1% em maio. O núcleo do CPI, porém ganhou leve força no mesmo período, passando de 5,3% para 5,4%.

Não só a taxa nominal do CPI caiu mais do que o esperado, como também a ligeira recuperação no nível central - impulsionada em grande parte por efeitos de base desfavoráveis, em grande parte atribuídos aos subsídios alemães aos transportes no ano passado - foi menor do que o esperado, dia Erlam.

Os dirigentes do BCE não serão complacentes com base nos dados desta sexta, mas com a expectativa de que a inflação caia ainda mais nos próximos meses, núcleo incluído no final do terceiro trimestre, e aí podemos ver uma pausa nos aumentos das taxas de juros antes do quarto trimestre, afirma o analista. "Isso pode permitir o pouso suave que os formuladores de políticas esperavam, com recessões muito superficiais um pequeno custo a pagar pela estabilidade de preços", conclui.

Ainda nesta sexta, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA avançou 0,1% em maio ante abril, em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

Neste cenário, o FTSE 100 subiu 0,80% em Londres, a 7.531,53 pontos. O DAX avançou 1,26%, a 16.147,90 pontos, em Frankfurt. Em Paris, o CAC 40 teve alta de 1,19%, a 7.400,06 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 1,08%, a 28.230,83 pontos. Em Madri, o IBEX 35 teve alta de 0,99%, a 9.605,00 pontos. E o PSI 20 avançou 0,35%, a 5.920,31 pontos, em Lisboa.