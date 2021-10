Bolsas da Europa fecham em alta com dados de atividade e recuperação de mercados

Da Redação

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 5, após a divulgação de dados de atividade melhores do que o esperado. Além disso, os mercados do Velho Continente receberam impulso da recuperação dos índices acionários em Nova York, após uma liquidação de ações de tecnologia no pregão anterior.

continua após publicidade .

Nesse contexto, o índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,17%, a 456,03 pontos.

Uma bateria de indicadores de atividade da Europa gerou otimismo entre investidores nesta terça, em meio aos temores com uma crise global de energia, alta da inflação e previsões de menos crescimento econômico na China.

continua após publicidade .

Em setembro, segundo dados finais divulgados nesta terça pela IHS Markit, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da zona do euro ficou em 56,4, acima da leitura preliminar (56,3). Isso levou a uma revisão também do PMI composto no período, de 56,1 para 56,2.

Na Alemanha, o PMI composto ficou em 55,5 na leitura definitiva do mês passado, acima dos 55,3 da estimativa anterior. O impulso, nesse caso, também veio dos serviços.

A surpresa maior, contudo, foi vista nos dados do Reino Unido. O PMI de serviços britânico mostrou, na leitura final, um avanço de 55 em agosto para 55,4 em setembro. A primeira estimativa havia indicado um recuo a 54,6. O índice composto também registrou ganho.

continua após publicidade .

No campo da inflação, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro atingiu 13,4% em agosto, na comparação anual.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 avançou 0,94%, em 7.077,10 pontos. As ações das petroleiras BP e Royal Dutch Shell tiveram alta de 1,77% e 2,18%, respectivamente, em meio a um salto nos preços do barril do petróleo.

Apesar de beneficiar empresas do setor de energia, a escalada dos preços da commodity, com o WTI no maior nível desde 2014 e o Brent acima de US$ 80 o barril, gera temores de inflação.

continua após publicidade .

"O problema decorre do aumento da demanda, à medida que as economias se recuperam da crise da covid-19, enquanto gargalos na cadeia de abastecimento e interrupções logísticas continuam a limitar a oferta", explica a economista-chefe do Stifel, Lindsey Piegza.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,05%, a 15.194,49 pontos.

continua após publicidade .

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, por sua vez registrou ganho de 1,52%, para 6.576,28 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB fechou em alta de 1,95%, em 25.956,02 pontos, na máxima do dia.

Em Madri, o índice Ibex 35 subiu 1,56%, a 8.928,50 pontos.

O índice PSI 20, da Bolsa de Lisboa, avançou 0,40%, para 5.533,67 pontos.

Dentre outras notícias da região, a União Europeia aprovou a aplicação da terceira dose da vacina contra covid-19 da farmacêutica Moderna em indivíduos imunodeficientes.