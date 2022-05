Bolsas da Europa fecham em alta, com bancos e dados da Alemanha e de olho em BCE

Ilana Cardial (via Agência Estado)

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, acompanhando um pregão positivo em Wall Street. Dado melhor que o esperado sobre empresas na Alemanha contribuiu para o otimismo entre investidores, que asseguraram avanços apesar da sinalização da alta de juros pelo Banco Central Europeu (BCE). Ações de bancos estiveram entre os principais ganhos nesta segunda e a negociação entre a alemã Siemens e a espanhola Siemens Gamesa esteve no radar.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,26%, a 436,54 pontos.

Já o FTSE 100, em Londres, ganhou 1,67%, a 7.513,44 pontos, e o DAX, em Frankfurt, avançou 1,38%, a 14.175,40 pontos.

Analista-chefe para mercados na CMC Markets, Michael Hewson afirma que o principal índice acionário da Bolsa de Londres está consolidando sua posição como mais defensivo, ainda que o DAX também tenha ganhado impulso.

Nesta segunda-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, sinalizou que uma alta de juros pode acontecer em julho e afirmou que a taxa de depósitos deve sair do terreno negativo até o fim de setembro. Com isso, o euro se fortaleceu ante o dólar e os retornos de bônus ganharam forças no continente. No mercado acionário, ações de bancos foram beneficiadas, com o Deutsche Bank tendo subido 7,01% em Frankfurt e o Société Générale e o BNP Paribas terem avançado 4,25% e 4,16%, respectivamente, em Paris. O índice CAC fechou com alta de 1,17%, a 6.358,74 pontos.

Dirigente do BCE e presidente do Banco da França, François Villeroy de Galhau disse que o acordo para alta de juros pela autoridade monetária europeia está "praticamente fechado" para o curto prazo.

Em comentários em Davos, ele afirmou que o movimento será de "normalização" monetária, e não aperto, dadas as condições bastante acomodatícias na economia local. Também nesta segunda-feira, a Comissão Europeia propôs que regras orçamentárias mais frouxas sejam estendidas, dadas as consequências da guerra na Ucrânia. A medida precisa ser aprovada pelos ministros das Finanças dos Estados-membros do bloco.

Notícias da Alemanha tiveram espaço importante nas negociações europeias nesta sessão. O índice de sentimento das empresas no país, medido pelo instituto alemão Ifo, subiu de 91,9 pontos em abril para 93 pontos em maio, contrariando a expectativa de queda de analistas e animando investidores. Além disso, a empresa alemã Siemens (+1,41%) fez uma oferta de compra pela fabricante de turbinas eólicas espanhola Siemens Gamesa (+6,24%).

Em Madri, o IBEX 35 subiu 1,67%, a 8.625,80 pontos, conforme dados preliminares, enquanto em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 2,67%, a 6.079,51 pontos.