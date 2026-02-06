Bolsas da Europa fecham em alta, com balanços, metais e impulso de NY

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 6, refletindo a recuperação observada em Nova York, em meio a uma semana marcada por divulgações de resultados de grandes empresas europeias e crescentes preocupações sobre os investimentos de empresas de tecnologia no setor de inteligência artificial (IA).

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,59%, a 10.369,75 pontos, acumulando quase 2% de alta na semana. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,93%, a 24.719,80 pontos, e teve elevação de 1,69% na semana. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,43%, a 8.273,84 pontos, e 2,51% na semana. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,27%, a 8.890,30 pontos, e quase 3% na semana. Em Madri, o Ibex 35 teve alta de 1,11%, a 17.943.30 pontos, e cerca de 1% na semana. O FTSE MIB teve alta de 0,13% em Milão, a 45.877,20 pontos, e 1,78% na semana. As cotações são preliminares.

Pela manhã, as bolsas europeias acompanhavam a queda contabilizada pelos índices futuros de Nova York, que ainda refletia a fuga recente dos investidores do setor em tecnologia após o balanço da Amazon e dos temores mais amplos sobre o impacto da IA na receita de empresas de software. Para o ING, a recente agitação no mundo da IA e de softwares levanta novas questões sobre a sustentabilidade do excepcionalismo dos EUA, que depende de investimentos relacionados ao setor e da valorização das ações.

Balanços de algumas das maiores empresas da Europa, incluindo a farmacêutica Novo Nordisk, também concentraram atenções. As ações da empresa subiram mais de 5% após indicações de que a agência sanitária dos EUA pode barrar a venda de cópias baratas do Wegovy pela Hims & Hers.

Os balanços da Shell (+0,29%) e grandes nomes do setor bancário também pesaram, com o Santander subindo 1,57%, HBSC em alta de 2,62% e o Barclays em alta de 2,83%.

No setor de mineração, Rio Tinto (+0,3%) e Glencore (+1,63%) avançaram, refletindo o aumento nos preços dos metais e revertendo o movimento baixista recente, após a notícia do abandono das negociações para potencial fusão.

Na contramão, as ações da Stellantis despencaram 24,69% após balanço. Outras ações do setor automotivo francês também registraram quedas. Valeo e Forvia fecharam em queda de 0,47% e 0,67, respectivamente, enquanto a Renault recuou 2,94%.

A produção industrial da Alemanha registrou um inesperado declínio anual de 0,6%. O superávit comercial do país aumentou mais do que o previsto em dezembro, com exportações e importações crescendo acima das expectativas.

*Com informações da Dow Jones Newswires