Bolsas da Europa fecham em alta com balanços e PIB forte; Londres destoa após BoE

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 30, com exceção de Londres, impulsionadas pela combinação de uma bateria de balanços corporativos, dados econômicos acima do esperado na zona do euro e a percepção de que o Banco da Inglaterra (BoE) manteve uma postura cautelosa ao preservar os juros.

Apesar da continuidade das tensões geopolíticas no Oriente Médio e da incerteza após a decisão do Federal Reserve (Fed), o apetite por risco prevaleceu ao longo do pregão, favorecendo principalmente os setores financeiro, industrial e de defesa.

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Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,10%, a 10.897,27 pontos, após oscilar perto da estabilidade durante o pregão. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,45%, a 25.574,50 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,92%, a 8.485,64 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,29%, a 52.104,38 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,71%, a 19.744,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,07%, a 9.145,86 pontos. As cotações são preliminares.

No noticiário macroeconômico, o PIB da zona do euro cresceu 0,4% no segundo trimestre ante o anterior, acima da previsão de 0,1%, com Alemanha, França, Itália e Espanha também superando as expectativas. O índice de sentimento econômico do bloco avançou mais do que o esperado em julho.

No Reino Unido, o BoE manteve os juros em 3,75%, enquanto analistas do Commerzbank avaliaram que a autoridade monetária evitou sinalizar um aumento já em setembro diante da inflação mais moderada, da recuperação econômica ainda frágil e das incertezas relacionadas ao conflito entre Irã e EUA. Já a MainSky Asset Management afirmou que a estratégia do presidente do Fed, Kevin Warsh, de reduzir o forward guidance amplia a incerteza para os mercados.

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Entre as empresas que divulgaram balanço, Rolls-Royce, Schneider Electric, Air France-KLM, Anglo American, Lloyds e ING viram suas ações subirem, enquanto Stellantis, Casino e Rentokil, esta última com tombo de 21%, ficaram no vermelho. A Shell registrou fortes ganhos após divulgar resultados, mas operou com volatilidade e encerrou perto da estabilidade. A AB InBev, por sua vez, registrou baixa significativa com a publicação dos números, mas conseguiu fechar praticamente estável.

Em Frankfurt, a Adidas despencou 14% após alertar para o impacto do aumento dos gastos com marketing da Copa do Mundo sobre a lucratividade.

*Com informações da Dow Jones Newswires