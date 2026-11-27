As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 27, estendendo os ganhos da véspera, diante da retomada do apetite por ações de tecnologia. As expectativas para a trajetória de juros a ser seguida pelo Banco Central Europeu (BCE), bem como as mudanças na liderança da autoridade monetária, foram mantidas no radar.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,84%, a 10.698,81 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,86%, a 25.431,29 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,58%, a 8.156,09 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,89%, a 49.275,60 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,79%, a 19.398,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 1,20%, a 9.489,66 pontos. As cotações são preliminares.

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A redução das preocupações imediatas com a inteligência artificial (IA) manteve aquecido o apetite ao risco, o que deu suporte para os índices europeus. Para o ANZ Research, embora a sustentabilidade dos gastos com data centers e outras infraestruturas voltadas à IA continue sendo um ponto central de atenção nos mercados, "dados ao redor do mundo sugerem que isso talvez não seja um problema no curto prazo". Diante do cenário, a holandesa ASML subiu 2,05%, enquanto a STMicroelectronics e a Infineon Technologies avançaram perto de 4%.

As ações do setor de defesa também se destacaram positivamente, com alta guiada pela Rheinmetall (+3,5%). A empresa alemã reduziu suas projeções de receita e margem operacional para o fim da década, mas a mudança foi vista de maneira positiva pelo mercado. Analistas da Jefferies afirmam que as projeções revisadas para vendas e margens em 2030 parecem "mais alcançáveis". A BAE Systems avançou quase 2%, enquanto a francesa Thales e a italiana Leonardo subiram 2,05% e 2,76%, respectivamente.

O futuro do BCE foi mantido no radar dos investidores, sob ponderações do nome escolhido pelos líderes europeus para suceder Christine Lagarde na presidência do BCE, o banqueiro Pablo Hernández de Cos, visto pelo mercado como um defensor de uma política de juros menos restritiva. Para o BBH, no entanto, o nome dificilmente alterará as perspectivas de política monetária no curto prazo.

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O mercado, entretanto, segue apreensivo frente às incertezas macroeconômicas e políticas que se avizinham, além das geopolíticas que já se apresentam. Após amplo debate, os 27 países da União Europeia não chegaram a um entendimento sobre o orçamento do bloco. A França informou que seu PIB encolheu pelo segundo trimestre consecutivo, entrando em recessão técnica.

Os espanhóis vão às urnas no domingo para eleger um novo governo, em uma eleição antecipada que pode tirar do poder o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Sob expectativas do resultado do pleito, o Banco Santander saltou 4,56%, o BBVA subiu 1,78% e o CaixaBank avançou 2,10%.

*Com informações da Dow Jones Newswires