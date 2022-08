Bolsas da Europa fecham em alta, com ações do setor de energia exibindo ganhos

Gabriel Bueno da Costa* (via Agência Estado)

Os mercados acionários da Europa começaram a semana com tom positivo. Em dia de agenda esvaziada, investidores monitoraram notícias do setor corporativo. Além disso, ações do setor de energia foram apoiadas pelos ganhos do petróleo, enquanto a manhã positiva nas bolsas de Nova York colaborou para sustentar o movimento.

Nesta segunda-feira, 8, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,74%, em 438,93 pontos.

A ação da BP subia mais de 1% e a da Shell também operava no positivo em Londres, enquanto TotalEnergies exibia alta de cerca de 1,5% em Paris, com Iberdrola nesta mesma faixa em Madri. Os ganhos do petróleo, ao menos em parte do dia, ajudavam o setor de energia europeu. A commodity era apoiada pelo recuo do dólar, mesmo após indicadores mistos da China.

O relatório de empregos (payroll) melhor que o esperado publicado na sexta-feira nos EUA era visto como um sinal positivo para a economia do país. Por outro lado, também reforçava apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderia elevar mais os juros. A Western Union lembra, porém, que o Banco Central Europeu (BCE) deve ser mais cauteloso, diante dos riscos de baixa ao crescimento por causa da Ucrânia.

O Danske Bank, por sua vez, afirmava que a situação do setor de energia da Europa seguia com o gás como um potencial ponto frágil, mas comentava que ao menos uma crise imediata "havia sido evitada".

O governo alemão diz que pretende manter sanções contra a Rússia, apesar de dificuldades nessa frente. Para o Danske, nesse quadro o sentimento de risco seguia contido.

Nesta segunda, porém, houve espaço para ganhos nas praças europeias, apoiadas pelo quadro em Wall Street. Entre os bancos, o papel do Barclays subia também cerca de 1% em Londres, com o Santander exibindo ganhos de mais de 2% perto do fechamento em Madri. Já Deutsche Bank exibia apenas alta modesta em Frankfurt, chegando a operar em território negativo.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,57%, em 7.482,37 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,84%, a 13.687,69 pontos.

Em Paris, o índice CAC 40 avançou 0,80%, a 6.524,44 pontos.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, fechou com ganho de 22.727,94 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 subiu 1,28%, a 8.272,50 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 avançou 1,35%, a 6.158,70 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires