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Bolsas da Europa fecham em alta após decisão do BCE e de olho em sinalizações sobre EUA-Irã

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 13:17:00 Editado em 11.06.2026, 13:23:22
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As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 11, sustentadas pela percepção de que a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) reforçou o compromisso da autoridade monetária com o controle da inflação sem indicar um ciclo prolongado de aperto monetário. O apetite por risco também foi favorecido pela esperança de avanço nas negociações no Oriente Médio, apesar da sinalização do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de novos bombardeiros contra o Irã.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,48%, a 10.303,88 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,06%, a 24.209,89 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,48%, a 8.200,80 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,95%, a 50.504,74 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,01%, a 18.326,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,44%, a 9.024,89 pontos. As cotações são preliminares.

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Como esperado, o BCE elevou suas taxas de juros em 25 pontos-base, citando os efeitos inflacionários da disparada dos preços de energia decorrente da guerra no Oriente Médio. A instituição também revisou para cima suas projeções de inflação até 2027 e reduziu as estimativas de crescimento econômico.

A presidente Christine Lagarde afirmou que a inflação está começando a se disseminar por diferentes setores da economia e reiterou que os riscos para os preços seguem inclinados para cima, mas evitou se comprometer com uma trajetória pré-determinada de juros.

No contexto geopolítico, Trump afirmou que os EUA realização ataques "muito duros" contra o Irã na noite desta quinta e disse que pretende tomar a Ilha de Kharg, mas ressaltou que a via diplomática segue aberta.

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O setor de petróleo e gás, apesar da oscilação da commodity ao longo do dia, subiu cerca de 2,1%. O setor bancário subiu 0,7% e o setor tech, 1,2%.

A Hugo Boss disparou cerca de 9,8% com a oferta de cerca de 1,98 bilhão de euros feita pelo britânico Frasers Group (+1,6%) para assumir o controle da companhia alemã de moda. Em Londres, a Halma cedeu 15,9% após divulgar projeções consideradas decepcionantes para o próximo exercício.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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