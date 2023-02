Bolsas da Europa fecham em alta, após acordo pós-Brexit favorecer recuperação

Natália Coelho* (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os mercados acionários europeus fecharam a segunda-feira, 27, em alta, ensaiando recuperação após registrarem a maior perda semanal do ano. No radar do mercado, Reino Unido e União Europeia (UE) fecharam acordo para regras comerciais da Irlanda do Norte no pós-Brexit.

continua após publicidade .

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,72% a 7.935,11 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em alta de 1,13%, a 15.381,43 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 1,51%, a 7.295,55 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 1,70%, a 27.444,31 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu1,29%, a 9.320,10 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,69%, a 6.025,52 pontos. As cotações são preliminares.

Investidores da bolsa britânica acompanham as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) para a definição de regras para o comércio da Irlanda do Norte. No fim da manhã, a imprensa local informou que as duas partes firmaram acordo para encerrar o impasse, o que contribuiu para o clima positivo nas mesas de operações

continua após publicidade .

Segundo o economista Kallum Pickering, do Berenberg, "limpar a ameaça de uma guerra comercial" com o maior mercado do Reino Unido, a UE, é exatamente o que seus negócios e mercados financeiros precisam".

Nesta segunda também foi o primeiro dia do retorno do banco Commerzbank ao índice alemão DAX, e sua volta foi bem vista por investidores. Ainda, o DZ Bank elevou sua recomendação para ações do Commerzbank, de "manter" para "compra", o que também contribuiu para que a ação da empresa tivesse alta de mais de 4,5%.

Outro papel que se destacou foi o a empresa Rolls-Royce, que manteve a alta da semana passada após a atualização do Banco da América (BofA), que indicou estar de acordo com a expectativa de que a recuperação das viagens aéreas ajudaria a melhorar o fluxo de caixa da empresa, que já era melhor do que o esperado. As ações subiram mais de 6,5%.

continua após publicidade .

De olho nos indicadores, a queda marginal do índice de sentimento econômico da zona do euro indica que a região poderá não ter uma contração tão intensa quanto prevista anteriormente, é o que aponta a Capital Economics.

Em segundo plano, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou sua postura sobre a alta de 50 pontos-base (pb) nos juros da zona do euro na próxima reunião, em março. Lagarde falou ao jornal indiano The Economic Times.

*Com informações da Dow Jones Newswires.